Borsa | Milano chiude positiva | +0 | 53% | ; bene tutti i mercati europei

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 3% - : ANSA, - Milano, 7 DIC - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,53% a 18.741 punti.

Borsa Milano sale con Europa - spread 290 : ANSA, - Milano, 7 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo a metà seduta, recuperando parte delle perdite subite ieri in scia allo scoppio del caso Huawei. Londra sale dell'1,4%, Parigi dell'1,3% e ...

Borsa : Milano bene con Europa - ok Unipol : ANSA, - Milano, 7 DIC - Piazza Affari rimbalza assieme alle Borse europee dopo il tonfo della vigilia, legato ai timori che il caso Huawei possa complicare il dialogo tra Cina e Usa sui dazi. Milano ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 77% - : ANSA, - Milano, 7 DIC - Avvio in rialzo per Piazza Affari, che prova a riprendersi dopo il tonfo di ieri. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,77% a 18.787 punti. Tutte le ...

Borsa - Milano in profondo rosso -3 - 54% - lo spread risale a 297 : ...54 per cento, trainato dall'ondata di crolli a catena innescata dal riaccendersi dei timori sulle dispute commerciali Usa-Cina e sul rallentamento dell'economia globale. A esacerbare la tensione è ...

Borsa - effetto Huawei. Milano -3 - 5% - crolla anche Wall Street : Giornata nera a Piazza Affari. Pesano sul listino le sofferenze dei produttori di microchip e il calo del greggio

Borsa : Europa amplia calo - Milano -2 - 7% : ANSA, - Milano, 6 DIC - ampliano il calo le principali borse europee con i futures Usa in rosso, nel giorno della ripresa degli scambi a Wall Street dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-...

Borsa : Milano tutta in rosso - -2 - 5% - : ANSA, - Milano, 6 DIC - E' completamente in rosso il listino principale di Piazza Affari , Ftse Mib -2,5%, , fanalino di coda in un contesto europeo colpito dal caso Huawei e dal calo del greggio, ...

Borsa : Milano apre in calo dell'1% : ANSA, - Milano, 6 DIC - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dell'1% a 19.136 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano migliore Europa con spread : ANSA, - Milano, 5 DIC - Giornata piatta per Piazza Affari che, grazie all'allentamento della tensione sui titoli di Stato e allo spread con la Germania sotto quota 280, ha contenuto i ribassi ed è ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 13% : ANSA, - Milano, 5 DIC - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,13% a 19.328 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano ok con banche - giù Europa : ANSA, - Milano, 5 DIC - Prosegue attorno alla parità, Ftse Mib, +0,1%, la seduta di Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee grazie alla riduzione dello spread con la Germania che scende sotto ...

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 04% - : ANSA, - Milano, 5 DIC - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,04% a 19.151 punti.