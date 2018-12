Borsa di Tokyo in recupero | Nikkei guadagna 0 | 82%

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 82% : Roma, 7 dic., askanews, - Chisura in rialzo per la borsa di Tokyo che trae beneficio da un report secondo il quale la Fed potrebbe posticipare il piano di rialzo dei tassi d'interesse Usa. Il Nikkei ...

Borsa Tokyo : arresto manager Huawei affossa il Nikkei - -1 - 91% : Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Tokyo, che ha sofferto per i timori di un'impennata nelle tensioni tra Usa e Cina dopo l'arrestato di una top manager di Huawei in Canada su richiesta ...

Borsa : Tokyo - apertura in ribasso : ANSA, - Tokyo, 6 DIC - La Borsa di Tokyo apre la seduta all'insegna della cautela, mentre continua l'incertezza sulla tregua dei dazi siglata tra Cina e Stati Uniti al G20 e gli investitori adesso si ...

Apertura in calo per la Borsa di Tokyo - Nikkei -0 - 58% : Milano, 6 dic., askanews, - Apertura in ribasso per la la Borsa di Tokyo. L'indice di riferimento Nikkei 225 è sceso dello 0,58%, il Topix ha aperto a -0,57%.

Borsa : Asia contiene calo - Tokyo -0 - 53% : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Listini Asiatici in calo, ma al riparo dallo scivolone di oltre il 3% di Wall Street, dopo le aperture del ministro del commercio cinese Xi Jinping, in visita in Portogallo, ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -1 - 26% - : ANSA, - Tokyo, 5 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, in scia alla pesante contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, mentre continua l'incertezza tra gli investitori ...

Tokyo - Borsa negativa : Nikkei -1 - 26% : 1.52 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, sulla scia della pesante contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, mentre continua l'incertezza tra gli investitori sui termini dell'accordo commemrciale raggiunto tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping. Il Nikkei fa segnare un calo dell'1,26% quota 21.759,21, con una perdita dei 276 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 112,70, ...

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte ribasso - Nikkei -2 - 39% : Roma, 4 dic., askanews, - Chiusura in netto ribasso per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha archiviato la giornata con un calo del 2,39%, a 22.036 punti a causa del rialzo dello yen sul dollaro che ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - +1% - con tregua Usa-Cina : Milano, 3 dic., askanews, - Chiusura tonica per la Borsa di Tokyo con il mercato sollevato dalla tregua Usa-Cina sui dazi raggiunta nel weekend. L'indice principale Nikkei 225 ha guadagnato l'1% a 22.

Borsa - Tokyo e Shanghai aprono al rialzo dopo pace Trump-Xi. E la Cina ridurrà dazi su auto Usa : I tre mesi di tregua allontanano la data di entrata in vigore delle nuove tariffe ai primi di marzo, oltre il Capodanno cinese, un trimestre-chiave per l'economia del Dragone. ????????????????????????...