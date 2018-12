eurogamer

: Blood: ritorna il sanguinoso shooter degli anni 90 in versione restaurata #Blood - Eurogamer_it : Blood: ritorna il sanguinoso shooter degli anni 90 in versione restaurata #Blood -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)è uno dei titoli sparatutto di punta90, e Atari ha deciso di ripubblicarlo in unaaggiornata e, riporta Polygon.Come possiamo vedere infatti Nightdive Studios si sta occupando dei lavori di remaster del gioco, il quale venne in origine lanciato nel 1997 e sviluppato da Monolith Productions. Il gioco è uno sparatutto dai toni macabri e sanguinosi che nei 90' andavano forte, e ora potremo apprezzare nuovamente questo cult dopo tantiIl restauro direalizzato da Nightdive sarà fedele allaoriginale del gioco, e rimarrà in linea con i precedenti lavori di remaster dello studio.Read more…