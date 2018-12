Blocchi del traffico - Nord Italia | stop temporanei per le diesel Euro 4

Perché l'ecotassa non eviterà nuovi Blocchi del traffico : Mentre il governo promuove un'ecotassa per incentivare la vendita di auto a basse emissioni di CO2, in diverse città del nord Italia è scattato il blocco del traffico per limitare le emissioni di polveri sottili. Da venerdì fino a lunedì, i veicoli diesel da Euro 0 a Euro 4 non potranno circolare in

Blocchi del traffico - Nord Italia - stop temporanei alle diesel Euro 4 : Mentre in Parlamento monta la polemica sull'ipotesi dell'ecotassa, di fatto un ulteriore balzello per molti automobilisti (qui le nostre simulazioni), entrano in vigore nel Nord Italia le misure temporanee di primo livello previste nellAccordo di Programma Bacino Padano, di fatto il divieto di circolazione esteso alle vetture diesel Euro 4. Di seguito riportiamo i provvedimenti regione per regione, invitandovi a consultare i siti istituzionali ...

Milan-Fair play finanziario - Scaroni convocato dall’Uefa : le possibili multe e Blocchi del mercato : Il Milan dovrà fare i conti con l’Uefa e con il tanto chiacchierato Fair play finanziario, in arrivo le sanzioni per i rossoneri L’ombra del Fair play finanziario incombe sul Milan. Si tratta di un fatto noto, la società rossonera ed anche i suoi tifosi, sanno bene che l’Uefa dovrà comunicare le sanzioni da infliggere al club meneghino nei prossimi giorni. Per l’esattezza nella mattinata di domani il presidente ...

Giochi - 'Il governo Blocchi le multinazionale dell'azzardo' : ROMA " "Facciamo appello al governo affinché blocchi le multinazionali dell'azzardo che adesso mirano a sostituirsi a tutte le piccole e medie aziende di gestione di apparecchi di intrattenimento per ...

Tap - da “lo Blocchiamo in 15 giorni” a “fermarlo costerebbe troppo” : la giravolta del M5s sul gasdotto in Salento : “Diego De Lorenzis, l’anno prossimo vieni a fare il bagno alle Fontanelle facendo finta di niente?”. “Tony Trevisi, i tuoi studi sulla Posidonia sono nei bagni di Palazzo Chigi, va bene così?”. “Cristian Casili, hanno fatto bene a manganellarti con i sindaci? Dici che è il caso di fare qualcosa?”. Ad uno ad uno. Contestazione senza tregua. Ed è solo l’inizio. I noTap non dimenticano le promesse dei pentastellati, che fino a ...

Gasdotto Tap - comitati del ‘no’ traditi dal M5S : “Errori nelle autorizzazioni - si Blocchi” : I 'No Tap' si sentono dimenticati dal M5S. La ministra per il Sud Barbara Lezzi ha spiegato che interrompere la realizzazione dell'opera adesso avrebbe costi troppo elevati. Atteso per domani il parere finale del ministero dell'Ambiente sul cantiere del Gasdotto in Salento.Continua a leggere

“Basta bugie sul ponte o Blocchiamo la città” - l’ultimatum della piazza : I crocieristi russi diretti all’Acquario alzano d’istinto lo smartphone. E riprendono a prescindere questa sequenza di striscioni con il disegno d’un ponte stilizzato, che si muovono dal Porto Antico mentre un uomo mostra i polsi legati e Genova si sfoga per la prima volta dal 14 agosto: «Dal crollo 70 mila persone sono isolate, in manette come se ...

"Basta bugie sul ponte o Blocchiamo la città" - l'ultimatum della piazza : Si chiama Emilio Rizzo, abita in Valpolcevera ovvero lo spicchio in cui vivono 70 mila persone che dalla strage in poi sono rimaste lontano dal resto del mondo, per lo stop alle strade sopra o ...

Gli abitanti del ponte crollato : risposte in un meseo Blocchiamo Genova : Genova, 8 ott., askanews, - 'risposte entro un mese o blocchiamo la città'. E' quanto minacciano gli abitanti della Vapolcevera che oggi hanno organizzato un corteo nel centro di Genova per denunciare ...

"Fermo e Pasta" ai Blocchi di partenza. Piazza del Popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli studenti del Carlo Urbani e la cucina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...