Biathlon – Sprint di Pokljuka | successo a Johannes Boe | Hofer migliore azzurro

Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 : Johannes Boe vince quasi in scioltezza - Martin Fourcade fuori dai 20! 19° Lukas Hofer : Il norvegese Johannes Boe domina la Sprint della Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, stacca tutti nonostante un errore in piedi al poligono e si prende i favori del pronostico anche nell’inseguimento di domenica, dove il transalpino Martin Fourcade partirà con oltre un minuto di ritardo. Indietro gli italiani, il migliore è Lukas Hofer, 19° a 1’04″8, con un errore a terra ed uno in piedi. Nella prima parte di gara ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...

Biathlon oggi - Sprint maschile 10 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : E dopo la giornata dedicata all’individuale maschile e femminile, è la volta della 10 km Sprint riservata agli uomini nella prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Una gara che potrebbe riservare tante sorprese e ogni minimo errore al poligono potrà costare caro. Ci si aspetta un confronto diretto tra il francese Martin Foucade, trionfatore ieri sui quattro poligoni, e il norvegese Johannes Boe. I due ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint maschile. Programma - orari e tv : Prima uscita per quanto riguarda la sprint nella Coppa del Mondo di Biathlon al maschile. A Pokljuka, in terra slovena, va in scena la 10 chilometri con due poligoni: grande favorito ovviamente ancora Martin Fourcade che oggi si è imposto nell’individuale. A lanciare la sfida il norvegese Johannes Boe che dovrà però limitare gli errori. L’Italia punta nuovamente su Lukas Hofer e Dominik Windisch. Di seguito il Programma completo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade a caccia del bis nella sprint - Boe per il riscatto - Hofer si gioca le proprie carte : Neanche il tempo di respirare, del resto nel Biathlon è così. Si torna subisco in scena domani, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), per una 10 km sprint che deve dare conferme rispetto a quanto si è già visto nella 20 km individuale del primo atto di Coppa del Mondo 2018-2019. Partiamo da lui, dal fenomeno di questa disciplina, Martin Fourcade. Il francese, dopo aver trascinato la Francia al successo nella staffetta mista, si è portato a casa ...

Biathlon - IBU Cup Idre 2018 : nelle sprint odierne vincono Aristide Begue ed Elisabeth Hoegberg : Oggi è proseguita ad Idre, in Svezia, la stagione della IBU Cup di Biathlon: la prima tappa in calendario ha visto due sprint, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il francese Aristide Begue e quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedese Elisabeth Hoegberg. Non c’erano italiani al via nelle due prove. Nella gara maschile successo del transalpino Arestide Begue, perfetto al poligono, che ha chiuso in ...