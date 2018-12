Berlusconi:governo incapaci,vada a casa

: Siamo nelle mani di un governo di incapaci, non credo che ci possano essere modifiche alla legge di bilancio. Non d… - berlusconi : Siamo nelle mani di un governo di incapaci, non credo che ci possano essere modifiche alla legge di bilancio. Non d… - berlusconi : L'ultimo Governo votato dagli Italiani è stato il nostro. #contromanovra - GabriGiammanco : Governo per fare cassa e finanziare reddito cittadinanza vuol fare tagli a pensioni fino al 40%,una rapina vera e p… -

"Questo centrodestra è non solo il presente ma anche il futuro per le amministrazioni locali e per ildel Paese". Così il presidente di FI,, ad un'iniziativa del partito. "Bisogna mandare aquestodie di dilettanti",attacca. E aggiunge: "Sono stato qualche giorno fa dal presidente Mattarella e lui mi ha detto che consentirebbe al centrodestra di trovare una maggioranza" alternativa in caso di crisi delgialloverde. E "molti parlamentari del M5S sarebbero pronti ad appoggiarlo".(Di venerdì 7 dicembre 2018)