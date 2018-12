Berlusconi torna all' attacco Questo è un governo di incapaci

Sì Tav - in piazza a Torino scende Forza Italia tra slogan pro Berlusconi - ‘pensionati all’attacco’ e richieste a Salvini : ‘Torna’ : A una settimana di distanza dalla manifestazione Sì Tav di piazza Castello, oggi a Torino Forza Italia ha chiamato a raccolta qualche centinaio di attivisti per ribadire il proprio “sì” alla grande opera. Una piazza che sembra lanciare un messaggio chiaro agli ex alleati della Lega: “Il matrimonio tra Lega e M5s è contro natura, vogliamo ritornare a essere in coalizione” dichiara il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che è ...