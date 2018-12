Berlusconi | Sono stato da Mattarella | mi ha detto che consentirebbe un governo di

Silvio Berlusconi contro il M5s : “Sono incapaci - dubito che siano buoni per pulire i cessi” : Silvio Berlusconi attacca il Movimento 5 Stelle: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti. Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non siano capaci nemmeno di quello", afferma il presidente di Forza Italia partecipando a una manifestazione a Roma.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - la profezia sul crollo del governo Lega-M5s : 'Non sono più in grado di proseguire' : ... quanto dal 'giudizio degli investitori e dei risparmiatori, che già si sono pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde. Tutto questo ha aggiunto - mi convince ...

Berlusconi - Renzi - Salvini - Di Battista : i protagonisti del Gianni Schicchi di Puccini sono politici (tutti da ridere) : Esiste una prima più attesa della Prima, quella con la pi maiuscola, quella della sera di Sant’Ambrogio. Sarà sempre a Milano e di sicuro qui saranno tutti presenti: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Danilo Toninelli. Non si faranno fotografare in un palco reale né si accomoderanno in platea: saranno loro, al contrario, dirimpetto al pubblico a cantare, ciascuno ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

Gaffe di Berlusconi : “Gli anziani non possono vivere dignitosamente con pensioni minime di 516mila euro” : Dopo la Gaffe del febbraio scorso (“Ho portato le pensioni a mille lire”), Silvio Berlusconi inciampa in un altro svarione, stavolta durante il suo intervento al congresso dei giovani di Forza Italia. Nel motivare il suo pubblico a predisporre una nuova strategia vincente per il centrodestra, l’ex Cavaliere ha esortato: “Dove è possibile, dobbiamo cercare di contattare non solo tanti giovani ma anche tante persone ...

Berlusconi parla di 'rischio dittatura'. Per Salvini sono 'sciocchezze' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi , che ha auspicato di nuova una rottura tra il ...

Berlusconi parla di "rischio dittatura". Per Salvini sono "sciocchezze" : "In Italia non c'è nessun rischio dittatura, semmai una velata dittatura fondata sulla paura, sulla precarietà, sulla mancanza di speranza e ce l'hanno consegnata i governi precedenti". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che ha auspicato di nuova una rottura tra il Carroccio e il Movimento 5 ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e sulla Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

Nel partito di Berlusconi Sono le donne a comandare : Quando due sere fa il Cavaliere ha sbalordito tutti, e ha intimato a Salvini di rompere coi Cinquestelle «sennò andremo alle elezioni da soli», non si è trattato di uno sbalzo d’umore passeggero come altre volte in passato. Silvio ha lanciato l’altolà alla Lega perché, dopo tanti tentennamenti, s’è convinto che «chi pecora si fa il lupo se la mangi...

Mareggiata Rapallo - Berlusconi ancora isolato a Portofino con Silvia Toffanin : sono bloccati da ieri nel castello Bonomi-Bolchini : Pier Silvio Berlusconi resta per ora all’interno del castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio, in attesa di una soluzione per lasciare la zona, probabilmente via mare per raggiungere Rapallo, non appena le condizioni lo permetteranno. Il problema resta la strada provinciale crollata e inutilizzabile anche per altre centinaia di persone della zona, ma non vi e’ alcuna tensione o ...

Grande Fratello VIP 2018 - Alessandro Cecchi Paone : "Sono stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...

Grande Fratello vip - Alessandro Cecchi Paone : 'Sono qui dopo quella telefonata di Pier Silvio Berlusconi...' : Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare a una rivelazione clamorosa. Durante una conversazione notturna con Stefano Sala , il giornalista ha rivelato perché si trova nella casa del Grande ...

Grande Fratello VIP 2018 - Alessandro Cecchi Paone : "Sono stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...