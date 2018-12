Berlusconi | molti parlamentari M5s sosterrebbero un governo di centrodestra

agi

(Di venerdì 7 dicembre 2018) "La metà dei parlamentari di M5s non potrebbe più essere ricandidato, per la regola dei due mandati e la maggior parte sono persone senza arte né parte e andrebbero a casa. Credo chedi questi parlamentari sarebbero spinti ad entrare in un nuovo gruppo a sostegno di undi". Lo ha detto il leader di FI Silviointervenendo a un'iniziativa di FI all'hotel Ergife di Roma.Secondo"se cade ilvanno bene entrambe le soluzioni: o elezioni o nuovo. Sono stato alcuni giorni fa dal Capo dello Stato e mi ha detto che, in tal caso, consentirebbe aldi trovare una maggioranza in Parlamento che lo sostenesse". "Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi - ha concluso riferendosi ai pentastellati - ora credo che non siano ...