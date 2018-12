huffingtonpost

: Berlusconi: 'I 5 stelle? Dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non ne siano capaci' - HuffPostItalia : Berlusconi: 'I 5 stelle? Dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non ne siano capaci' - petergomezblog : Renzi contro il M5s: “Hanno creato un clima infame” Dopo le scuse che la sinistra, secondo lui, dovrebbe Berlusconi… - bator2013 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi: 'I 5 stelle? Dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non ne siano capaci' -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Silviotorna alla carica contro il governo: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti". L'ex presidente del Consiglio non fa sconti ai 5: "Primacheper, orache non siano capaci nemmeno di quello", ha detto intervenendo alla manifestazione "La città, l'Italia, l'Europa che vogliamo".Un riferimento poi alla manovra: "Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia su una legge che dovrà essere riempita di contenuti, non s'è mai visto una cosa simile".Il leader di Forza Italia non risparmia i commenti sul look dei parlamentari della maggioranza: "Oggi sono particolarmente giù di morale. Quando vedo le immagini della Camera mi vengono i brividi. C'è tutta gente scollacciata e senza cravatta".