Berlusconi | governo di incapaci | dubbi che sappiano pulire cessi

Silvio Berlusconi - l'ordine ai colonnelli di FI : 'Cercatemi 7-8 senatori : questo governo deve cadere' : Certo, c'è la politica con la sua Forza Italia ormai ridotta a sognare il 10% , un consenso che fino ad appena prima delle ultime elezioni avrebbe considerato una Caporetto. Ma ci sono anche le ...

Governo Lega-M5s finito! La sentenza di Silvio Berlusconi : Quella di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sembra essere una profezia. Sicuramente è una provocazione, sia nei confronti del suo alleato Matteo Salvini che del suo avversario politico: il MoVimento 5 Stelle. Berlusconi, infatti, prevede una fine imminente del Governo Lega-M5s e una nuova maggioranza di centrodestra. “Tutto questo – dice riferendosi alla legge di Bilancio e agli ultimi scontri nella maggioranza – mi convince sempre di ...

La notte senza Governo in cui Berlusconi (ri)pensò a Roma : Un video sparito, una resa dei conti e una lettera: per l'alleanza tra Lega e Movimento 5 stelle sono state le 24 ore più...

Berlusconi crede che la caduta del governo giallo-verde sia vicina : In queste ore, che seguono la bocciatura senza appello della manovra italiana da parte della Ue, lo scenario politico si fa confuso e vi si riaffaccia, alla ricerca di un ruolo da protagonista, l'ex premier e capo politico di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Già lunedì, dopo un incontro con il vicepremier Matteo Salvini, Berlusconi aveva registrato un ammorbidimento di quest'ultimo, che ad esempio si era mostrato meno critico del solito verso ...

L’Italia grillina affonda - Silvio Berlusconi lavora ad un nuovo Governo : E’ arrivata la sentenza definitiva sui grillini al Governo. L’Europa farà pagare a suon di miliardi a tutti gli italiani

