Berlusconi contro il M5S | ' Oggi seri dubbi pure sulla loro capacità di pulire i cessi'

Silvio Berlusconi contro il M5s : “Sono incapaci - dubito che siano buoni per pulire i cessi” : Silvio Berlusconi attacca il Movimento 5 Stelle: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti. Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non siano capaci nemmeno di quello", afferma il presidente di Forza Italia partecipando a una manifestazione a Roma.Continua a leggere

Venerdì manifestazione Fi con Berlusconi - pronta contromanovra : ... alla Lega affinché faccia qualcosa di 'centrodestra'.manifestazione di Forza Italia con Silvio Berlusconi Venerdì, a partire dalle 15,30 all'hotel Ergife di Roma, contro la politica economica del ...

Centrodestra : Meloni lascia incontro a Milano con Berlusconi e Giorgetti : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha lasciato da pochi minuti l'incontro della coalizione di Centrodestra nell'abitazione milanese di Silvio Berlusconi. Meloni non ha rilasciato dichiarazioni uscendo dalla sede dell'incontro. Il segretario della Lega e vicepr

Incontro Berlusconi-Salvini-Meloni a Milano : Vertice del centrodestra a Milano. Un Incontro tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi , il segretario della Lega, Matteo Salvini , e il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - a ...

La Cedu archivia il ricorso di Berlusconi contro la Legge Severino : le tappe della vicenda : A distanza di sei anni, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha definitivamente archiviato il ricorso intentato e poi ritirato da Silvio Berlusconi contro la Legge Severino. La Corte, accogliendo la richiesta di ritiro del ricorso presentata qualche mese fa, ha in sostanza sospeso il proprio giudizio sulla questione. Ecco tutte le tappe della vicenda che ha origine nel 2013.Continua a Leggere

Anticorruzione - Di Pietro : “Renzi dice che M5s e Lega devono scusarsi con Berlusconi? Sbaglia”. Scontro con Sorial : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex magistrato Antonio Di Pietro e Giorgio Sorial, vicecapo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Economico. La miccia è l’intervento odierno di Matteo Renzi sull’emendamento del ddl Anticorruzione in materia di peculato su cui ieri in Aula alla Camera è stata battuta la maggioranza (“Lega e M5s dovrebbero chiedere scusa a Berlusconi, che almeno aveva il coraggio di dirlo e ...

Vespa vs Davigo : "Lei dorme con le manette sul comodino". "Finge di non capire". Scontro su Berlusconi e prescrizione : Botta e risposta serrato a Dimartedì, La7, tra Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, e il giornalista Bruno Vespa. Quest'ultimo, nel corso di una ...

Incontro Salvini-Berlusconi - Tajani : 'Governo cadrà a maggio' : "Abbiamo preso solo un caffè, io zuccherato". Matteo Salvini aveva commentato così quell'Incontro con Silvio Berlusconi, che aveva dato adito a qualche speculazione mediatica su quello che sarebbe potuto essere il futuro del governo Conte. Le incomprensioni tra Lega e Movimento Cinque Stelle su molte delle ultime questioni dibattute regalano dubbi sul fatto che l'attuale contratto possa essere un collante sufficiente a far durare la missione ...

