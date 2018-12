“Berlino lontana dall’individualismo italiano E qui fare arte è un lavoro | non un hobby

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La storia di Giulio e Chiara sta tutta in questa frase. “Abbiamo deciso di provare aun’esperienza all’estero: qualunque posto sarebbe stato meglio dell’Italia”. Lui si occupa di scultura, pittura e installazioni artistiche. Lei, dopo aver concluso un master sulla curatela alla Luiss di Roma, ha ricevuto proposte da numerose gallerie e centri culturali. Oggi Giulio Giustini, 37 anni da Sansepolcro e la sua compagna Chiara Vignudelli, 32 anni da Roma, vivono e lavorano a Berlino. “La Germania protegge i creativi, agevolandoli nelle spese sanitarie e garantendo loro pensione senza pagare i contributi. Qui credono negli artisti e nel loro apporto di ricchezza al Paese – raccontano –. In Italia l’è considerata unper ricchi, non un”.La prima volta che hanno lasciato l’Italia era il 29 agosto 2015, poco più di tre anni fa: “Avevamo la volontà di aprire i nostri ...