Benedetta Mazza | l’angelo biondo del GF Vip che potrebbe anche vincere

GF Vip - Lory Del Santo eliminata - passa Benedetta Mazza : GF Vip, fatta fuori Lory Del Santo, va avanti Benedetta Mazza E’ da poco iniziata la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E giusto poco fa la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che Lory Del Santo è stata eliminata dal reality show vip. Difatti la popolare regista della serie web The Lady ha perso la nomination contro Benedetta Mazza. Un risultato, che non è stato affatto preso bene dagli spettatori da casa, i quali si sono ...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Benedetta Mazza e Lory del Santo la prima eliminata : Semifinale spumeggiante quella della terza edizione del Grande Fratello Vip . Stasera la conduzione di Ilary Blasi dovrà destreggiarsi tra eliminazioni e provvedimenti disciplinari. Proprio così, avete capito bene. Infatti a quanto pare, durante la settimana, un concorrente della casa non avrebbe rispettato il regolamento e proprio per questo motivo potrebbe arrivare un’espulsione a un passo dalla finale. Oltre a tutto ciò, sono previste anche ...

GF Vip : Benedetta Mazza confessa il suo dramma : Benedetta Mazza racconta le sue delusioni al Grande Fratello Vip Benedetta Mazza è stata una delle protagoniste della terza edizione del GF Vip, dove fin dalla prima puntata ha incantato tutti con le sue forme e la sua bellezza, che ha mandato in tilt anche il modello Stefano Sala, fidanzato con Dasha Dereviankina. Nonostante il viso d’angelo e le forme procaci, la Mazza è una donna molto riflessiva e profonda. Durante l’esperienza ...

GF VIP : Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza : Stefano e Dasha, Ivan Cattaneo dice la sua dopo il Gf Vip Ivan Cattaneo è stato l’ospite di oggi di Ultime dalla casa. Emanuela Gentilin ha condotto un’intervista molto divertente e si è parlato... L'articolo GF VIP: Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Sala e Benedetta Mazza? “Solo un’amicizia - conosco tutte le sue ex” : Grande Fratello Vip 2018, Stefano e Benedetta infiammano gli animi La storia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala sta facendo molto discutere anche perché i concorrenti son rimasti in pochi. Come sapete, al Grande Fratello Vip 2018 lui è stato contestato perché già fidanzato con Dasha, che finora non si è mai presentata in studio. Entrambi […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta Mazza? “Solo un’amicizia, conosco tutte le sue ...

Benedetta Mazza si sfoga contro Eleonora Giorgi dopo la lite al GF Vip : Eleonora Giorgi attaccata da Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip 3 Le nomination fatte ieri in diretta al Grande Fratello Vip da parte degli eliminati hanno causato alcune polemiche nella Casa. Benedetta Mazza era risultata la concorrente ancora in gioco più nominata, e si era anche resa protagonista di un’accesa discussione contro Eleonora Giorgi. Alla luce di quanto accaduto l’amica di Stefano Sala si è oggi sfogata affermando ...

Grande Fratello Vip 2018 - tredicesima puntata : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi - al televoto Benedetta Mazza e Lory Del Santo : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Benedetta Mazza estrae il veleno - battuta tagliente alla Giorgi : Benedetta Mazza ha deciso di non rimanere zitta di fronte alle critiche di Eleonora Giorgi. Su richiesta della conduttrice, ogni ex concorrente del GF Vip 3 ha potuto esprimere una sua ipotetica nomination contro chi si trova ancora in Casa. Per l’attrice è stata l’occasione giusta per puntare il dito contro Benedetta Mazza, ma ha ricevuto una risposta pungente. Benedetta Mazza Vs Eleonora Giorgi: la bionda del GF Vip 3 si ribella In ...

GF VIP : Stefano Sala e Benedetta Mazza si coccolano ma vengono interrotti dalle urla fuori dalla Casa per Stefano! Leggi cosa è accaduto : Il clima nella Casa del Gf Vip si fa sempre più caldo (e spinto): Benedetta Mazza e Stefano Sala non riescono più a stare distanti uno dall’altro. Così, durante il week end, non si... L'articolo GF VIP: Stefano Sala e Benedetta Mazza si coccolano ma vengono interrotti dalle urla fuori dalla Casa per Stefano! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Sala sceglie Benedetta Mazza e dice addio a Dasha Dereviankina? : Stefano Sala dimentica Dasha? Con Benedetta Mazza sempre più intimi In questi giorni Stefano Sala è apparso molto preoccupato e sottotono al Grande Fratello Vip e non è difficile intuirne il motivo. Tra due settimane, la terza edizione del reality più spiato d’Italia volgerà al termine e tutti i concorrenti dovranno fare i conti con la realtà, come Stefano che affronterà la sua complessa situazione familiare. In più occasioni, infatti, ...