Bebe Vio premiata da ANGI con l’Innovation Leader Award

Bebe Vio : 'Sogno di diventare presidente del Coni' - : La campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto premiata alla Camera con l"Innovation Leader Award", promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. "Non ho mai dimenticato quanto ...

Bebe Vio : "Sogno di diventare presidente del Coni" : Bebe Vio: "Sogno di diventare presidente del Coni" La campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto premiata alla Camera con l"Innovation Leader Award", promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. “Non ho mai dimenticato quanto sia importante lo studio”, dice ...

Bebe Vio : 'Sogno di guidare il Coni'. E riceve un premio : ... con un confronto straordinario con le mie colleghe provenienti da ogni parte del mondo. Nel mio caso la passione si è tramutata in un lavoro, ma non ho mai dimenticato quanto sia importante lo ...

Bebe Vio - sogno di diventare n.1 Coni : ... con un confronto straordinario con le mie colleghe provenienti da ogni parte del mondo. Nel mio caso la passione si è tramutata in un lavoro, ma non ho mai dimenticato quanto sia importante lo ...

Il 7 dicembre Premio Nazionale ANGI con Bebe Vio : Si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio Nazionale Giovani Innovatori. A comunicarlo è l’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), promotrice dell’iniziativa. Il Premio, suddiviso in diverse categorie, nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative dei giovani innovatori italiani, al fine di promuovere le ...

Bebe Vio : 'Perché riformare il Coni? All'estero siamo un modello' : Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la ...

Bebe Vio testimonial della prima edizione del corso di guida sicura : Bebe Vio al fianco di Art4sports ONLUS per la prima edizione del corso di guida sicura Art4sport ONLUS, l’associazione fondata nel 2009 dai genitori di Bebe Vio e impegnata nel recupero psicofisico di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto attraverso lo sport come terapia, organizza la prima edizione del corso di guida sicura per una decina dei ragazzi dell’art4sport Team che avrà luogo il 24 novembre presso il circuito ...

Bebe Vio testimonial per sensibilizzare i giovani alla guida sicura : Sul sito di questa organizzazione non lucrativa si legge: 'Crediamo nello sport come terapia per bambini portatori di protesi di arto. art4sport aiuta i bambini amputati a gioire della bellezza della ...

Scherma paralimpica : Bebe Vio conquista il titolo a Tbilisi : Una straordinaria rimonta nella semifinale contro la Cina firmata Bebe Vio consente all'Italia di portare a casa la Coppa del mondo nella Scherma paralimpica, specialità fioretto. L'azzurra nella gara a Tbilisi di fioretto femminile, categoria B, nella prima giornata della tappa che ha aperto la fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ha infatti superato la cinese Bian, infilando - dopo una sosta forzata ...

Bebe Vio porta l'Italia verso la Coppa del Mondo : Inarrestabile la corsa verso la Coppa del Mondo [VIDEO] di Scherma Paralimpica di Beatrice Bebe Vio e delle sue compagne di squadra Loredana Trigilia, e Andrea Mogos che le ha viste vincitrici a Tbilisi Georgia con il risultato di 45-35. Il 'magico trio' ha saltato i quarti, incontrando le atlete cinesi in semifinale dopo che queste ultime avevano battuto le colleghe dell'Ucraina. Ora, ad attenderle, i prossimi tasselli verso la qualificazione ...

Bebe Vio trascina l'Italia in Coppa del Mondo : Il successo, per la campionessa veneta, vale l'aritmetica certezza della conquista della Coppa del Mondo 2018 di specialita', che non puo' che completare una stagione che l'ha vista protagonista ...

Scherma - Bebe Vio trascina le azzurre alla vittoria della Coppa del Mondo : La squadra, campione del Mondo in carica e fresca vincitrice del titolo europeo 2018, si conferma ai vertici grazie al successo giunto in finale contro l'Ungheria col punteggio di 45-33. Il cammino ...

Bebe Vio trascina l'Italia in Coppa del Mondo : Il successo, per la campionessa veneta, vale l'aritmetica certezza della conquista della Coppa del Mondo 2018 di specialità , che non può che completare una stagione che l'ha vista protagonista ...

Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate,...