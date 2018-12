Beautiful | puntata 8 dicembre | Katie va da Bill e lo trova in una pozza di sangue

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 7 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 7 dicembre 2018: Katie (Heather Tom) è impaurita in quanto ha ricevuto da Bill l’istanza per l’affidamento esclusivo di Will. Wyatt (Darin Brooks) le promette che non permetterà che le venga portato via il figlio. Jarrett (Andrew Collins), Liam (Scott Clifton), Pam (Alley Mills), Rick (Jacob Young) e Quinn (Rena Sofer) covano tutti propositi di vendetta contro Bill Spencer. Justin ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 6 dicembre 2018: Bill (Don Diamont) si reca da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le chiede di sposarlo. Lei però non vuole saperne: non lo ama e intende tornare con Liam (Scott Clifton). Ridge (Thorsten Kaye) scopre che Bill è andato da Steffy e manda Brooke (Katherine Kelly Lang) a prendere la ragazza, che secondo lui non deve rimanere sola nella casa sulla scogliera. Poi Ridge va da Bill e i ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 5 dicembre 2018: Quinn (Rena Sofer) litiga con Bill (Don Diamont), che ha deciso di lasciare fuori dal testamento sia Liam (Scott Clifton) che Wyatt (Darin Brooks), dopo aver appreso del coinvolgimento di quest’ultimo con Katie (Heather Tom). L’uomo si è sentito tradito da entrambi i figli e per l’occasione licenzia anche Jarrett (Andrew Collins), che secondo lui è stato ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 4 dicembre 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) si incontrano casualmente e tra i due si nota il disagio. Comunque sia, la giovane Forrester cerca di superare il reciproco imbarazzo… Quinn (Rena Sofer) appare decisa a difendere Wyatt (Darin Brooks) dalla volontà di Bill (Don Diamont) di escluderlo dal lavoro e dal testamento… Brooke (Katherine Kelly Lang) si ...

Beautiful anticipazioni puntata 1 dicembre : Ridge furioso con Bill a causa di Steffy : La soap opera Beautiful ci aspetta con una nuova puntata anche domani 1 dicembre 2018 su canale 5 a partire dalle 13,40. Secondo le anticipazioni sarà un episodio da non perdere e ricco di colpi di scena. Come abbiamo visto nelle puntate appena trasmesse, Bill Spencer non ha preso bene la notizia del fidanzamento di Katie e Wyatt, arrivando persino a minacciare i due. Nel frattempo Ridge cerca di stare accanto a Steffy e fa in modo di proteggere ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 1 e lunedì 3 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 1 e lunedì 3 dicembre 2018: Katie (Heather Tom) è fuori controllo per le minacce di Bill (Don Diamont), tanto che Wyatt (Darin Brooks) cerca di rassicurarla. Poi arrivano Quinn (Rena Sofer) ed Eric (John McCook), a cui i due annunciano sia che diventeranno marito e moglie e sia che Bill vuole mandare via Wyatt dall’azienda, diseredandolo… Quinn comincia a inveire contro Bill e a quel ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018: Ridge (Thorsten Kaye) chiede a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di badare a Hope (Annika Noelle) tenendola d’occhio, in quanto potrebbero rifarsi vivi i sentimenti che la giovane Logan provava per Liam (Scott Clifton)… Liam cerca Hope: la vuole aiutare nella sua nuova linea di moda… Con Wyatt (Darin Brooks) e Katie (Heather Tom), Bill (Don Diamont) ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 28 novembre 2018: Sally Spectra (Courtney Hope) punta la pistola verso Bill Spencer (Don Diamont) ma, nello sparare, colpisce fortunatamente il modellino del grattacielo… Bill decide di non denunciare Sally, ma le ordina di non farsi vedere mai più se non vuole subire le conseguenze del suo gesto folle… Wyatt (Darin Brooks) e Katie (Heather Tom) intendono uscire allo scoperto e così, dopo ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 27 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 27 novembre 2018: Sally (Courtney Hope) è turbata dal fatto che Bill Spencer (Don Diamont) non voglia mantenere la promessa che aveva fatto a suo tempo (quella di ricollocare la Spectra)… Wyatt (Darin Brooks) chiede a Katie (Heather Tom) di sposarlo, le dona un anello e lei decide di accettare la proposta nuziale… Sally sfoga il suo nervosismo al poligono di tiro con i suoi fedeli amici, ...

Beautiful - anticipazioni puntata di lunedì 26 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 26 novembre 2018: Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) discutono ancora di come si è comportato Bill (Don Diamont) con Steffy. Ridge pensa tuttora che l’editore sia totalmente responsabile per la notte trascorsa con Steffy, mentre lei si prende parte della colpa… Sally (Courtney Hope) chiede a Bill di mantenere le sue promesse e dunque di aiutarla a ricollocare la Spectra ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 24 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 24 novembre 2018: Wyatt (Darin Brooks), alla Spencer, comunica a suo padre che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) aspettano una bambina. Bill (Don Diamont) spera che la coppia si riunisca, anche se lui non avrà più a che fare con le loro vite. Wyatt dice al padre anche che Hope (Annika Noelle) sta cercando di riunire Steffy e Liam, ma Bill pensa che lei in realtà non li ...

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 23 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 23 novembre 2018: Il fatto che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) aspettino una bambina regala alla famiglia Forrester grande felicità e aspettativa… Ridge (Thorsten Kaye) è entusiasta del futuro lieto evento e comunica il suo sentimento positivo a chi gli è intorno… Steffy dice a Hope (Annika Noelle) che le è grata e riconoscente perché le è stata accanto nei momenti ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018: Katie (Heather Tom) fa capire a Thorne (Ingo Rademacher) di non essere ancora pronta ad avere una storia con lui… Liam (Scott Clifton) assiste Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nel corso dell’ecografia e lei gli chiede di perdonarla e di tornare a stare insieme per dare alla loro bambina la possibilità di avere una vera famiglia… Ridge (Thorsten Kaye) ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 17 e lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 17 e lunedì 19 novembre 2018: San Valentino viene festeggiato con tanta felicità da Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), sposati da pochissimo… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) inizia a pensare che Hope (Annika Noelle) voglia portarle via il marito… Hope nega le accuse di Steffy ma poi, quando va da Liam (Scott Clifton), gli dice di non aver mai smesso di amarlo; comunque ...