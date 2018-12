Beautiful anticipazioni | Bill in gravi condizioni dopo l' attentato | Sally sospettata

Beautiful anticipazioni italiane : ecco chi ha sparato a Bill Spencer : anticipazioni Beautiful puntate italiane: chi ha tentato di uccidere Bill Spencer? Tutti diventano dei sospettati Chi ha sparato Bill Spencer nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Questa è probabilmente la domanda che riesce a creare un vero e proprio caos all’interno della soap. Infatti, molti sono i personaggi che […] L'articolo Beautiful anticipazioni italiane: ecco chi ha sparato a Bill Spencer proviene ...

Anticipazioni Beautiful - dal 10 al 15 dicembre : le impronte sulla pistola saranno di Sally : Arrivano le nuove Anticipazioni italiane di Beautiful, la soap opera americana più famosa della televisione italiana. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito faranno riferimento alle puntate italiane che verranno trasmesse da lunedì 10 dicembre a sabato 15, tutti i giorni dalle 13.40 alle 14.10 su Canale 5. Questa settimana tutti i protagonisti della soap saranno occupati a scoprire chi ha tentato di uccidere Bill Spencer e soprattutto come ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Taylor implora Brooke di non denunciarla : Il ritorno di Taylor Hayes nelle puntate americane di "Beautiful" non segnerà, come molti telespettatori avevano sperato, una rivincita dello storico personaggio. Al contrario, la madre di Steffy dovrà fare i conti con il grave errore commesso qualche mese prima, che in Italia verrà trasmesso solo nelle prossime puntate: la psicologa, infatti, ha sparato a Bill per vendicarsi del male che l'uomo avrebbe fatto a Steffy e Liam. Dopo essere stato ...

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 7 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 7 dicembre 2018: Katie (Heather Tom) è impaurita in quanto ha ricevuto da Bill l’istanza per l’affidamento esclusivo di Will. Wyatt (Darin Brooks) le promette che non permetterà che le venga portato via il figlio. Jarrett (Andrew Collins), Liam (Scott Clifton), Pam (Alley Mills), Rick (Jacob Young) e Quinn (Rena Sofer) covano tutti propositi di vendetta contro Bill Spencer. Justin ...

Anticipazioni Beautiful 7 dicembre : Bill colpito da uno sparo alle spalle : Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, venerdì 7 dicembre, rivelano che Bill Spencer, dopo aver deciso di escludere dal testamento i suoi due figli, Liam e Wyatt, verrà aggredito alle spalle nel corso della notte e, dopo essere stato colpito da un proiettile, finirà in ospedale. Beautiful: Bill contro Wyatt e Katie Le ultime puntate di Beautiful si stanno rivelando ricche di avvenimenti e colpi di scena. Come si è potuto vedere ...

Anticipazioni Beautiful - Steffy rifiuta Bill : Spencer finisce in ospedale : Beautiful Anticipazioni: Bill e Steffy non si sposano Nuovo colpo di scena a Beautiful: Bill ha chiesto a Steffy di sposarlo. Spencer ha capito che l’ex nuora è la donna della sua vita, l’unica in grado di capirlo veramente e accettarlo per quello che è. La figlia di Ridge è ovviamente scioccata dalla proposta di […] L'articolo Anticipazioni Beautiful, Steffy rifiuta Bill: Spencer finisce in ospedale proviene da Gossip e Tv.

Beautiful anticipazioni Americane : Taylor supplica Brooke "Per favore - la mia libertà è nelle tue mani!" : Cadendo ai piedi della Logan che minaccia di denunciarla per il tentato omicidio di Bill, Taylor chiederà comprensione e perdono.

Beautiful - anticipazioni USA : TAYLOR supplica BROOKE in ginocchio : La paura della prigione può spingere le persone al limite, portandole anche ad abbandonare dignità ed orgoglio. Ed è quello che succede a TAYLOR Hayes nelle attuali puntate americane di Beautiful. La psichiatra (che al momento ha deciso di sospendere la propria attività medica visto la terapia che lei stessa sta affrontando) si è macchiata di tentato omicidio, sparando a Bill Spencer, dato che all’epoca riteneva che lui avesse abusato di ...

Anticipazioni Beautiful : Bill Spencer in fin di vita - Sally Spectra nei guai : Nuovo appuntamento dedicato a 'Beautiful', il popolare sceneggiato statunitense in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate italiane che verranno trasmesse dal 10 al 15 dicembre 2018 sulla rete ammiraglia Mediaset, rivelano che Bill Spencer lotterà tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, mentre Sally sarà nei guai per via dell'agguato ai danni dell'editore; intanto a Los Angeles tornerà Thomas ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 6 dicembre 2018: Bill (Don Diamont) si reca da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le chiede di sposarlo. Lei però non vuole saperne: non lo ama e intende tornare con Liam (Scott Clifton). Ridge (Thorsten Kaye) scopre che Bill è andato da Steffy e manda Brooke (Katherine Kelly Lang) a prendere la ragazza, che secondo lui non deve rimanere sola nella casa sulla scogliera. Poi Ridge va da Bill e i ...

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM e HOPE - ecco quando riveleranno il nome della figlia : La gravidanza di HOPE Spencer, nelle puntate americane di Beautiful, è proseguita in serenità per diversi mesi: la vita di neo-sposi sua e di LIAM è finora andata avanti senza intoppi, con la coppia un po’ in disparte nelle vicende della soap (visto che i riflettori si sono spostati su altri personaggi dopo la chiusura – definitiva? – del triangolo con Steffy Forrester). La figlia di Ridge e Taylor è sostenitrice di HOPE e LIAM ...

Beautiful anticipazioni 5 dicembre 2018 : Bill chiede a Steffy di sposarlo : Bill si presenta a casa di Steffy e visibilmente scosso le confessa ancora una volta di essere innamorato di lei e di volerla sposare.

Beautiful anticipazioni Americane : Justin prende il controllo della Spencer : Dopo l'attentato a Bill, Justin, che solo pochi giorni prima aveva fatto firmare della carte in suo favore da Bill, prende il controllo dell'azienda.

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 5 dicembre 2018: Quinn (Rena Sofer) litiga con Bill (Don Diamont), che ha deciso di lasciare fuori dal testamento sia Liam (Scott Clifton) che Wyatt (Darin Brooks), dopo aver appreso del coinvolgimento di quest’ultimo con Katie (Heather Tom). L’uomo si è sentito tradito da entrambi i figli e per l’occasione licenzia anche Jarrett (Andrew Collins), che secondo lui è stato ...