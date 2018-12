«Basta con l' integrazione | alla Ue servono patrie più forti»

Sfera EbBasta : "I primi testi a 13 anni. Ecco come ho conosciuto Guè" : ' Se parliamo del mondo del rap, quando inizi ad avere qualcosa, vuoi mostrarlo e ci tieni a farlo vedere. È come se fosse un trofeo. ' Una ragazza vuole farti una domanda! 'Parlo da mamma: domani ...

Honor 10 Lite è risultato abBastanza semplice da riparare secondo un primo teardown : Honor 10 Lite ha ricevuto un primo teardown che ci permette di dare uno sguardo alla componentistica interna dello smartphone. L'articolo Honor 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown proviene da TuttoAndroid.

Basta parole - il 2018 si sta chiudendo con un bilancio tragico : Almeno 14 persone avrebbero perso la vita in mare per un naufragio avvenuto dopo aver trascorso 12 giorni in mare senza cibo o acqua. A raccontarlo un superstite egiziano che insieme ad altre nove persone è arrivato a toccare terra a Misurata, in Libia, quando ormai si pensava che il maltempo avesse spazzato via l'imbarcazione.Il 25 novembre a Pozzallo sono sbarcate 264 persone, di cui 184 uomini, 43 donne, 37 minori e 5 neonati. Una ...

Ecco perché il governo ha fatto una "Bastardata" contro gli orfani di femminicidio : Talvolta certe parole vengono direttamente dal cuore, e dalla rabbia. La parola "bastardata" che ho pronunciato ieri di solito non appartiene al mio linguaggio, eppure è salita spontanea alle labbra quando la Commissione Bilancio della Camera ha respinto il mio emendamento alla manovra economica per istituire un fondo di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio, gli zii, i nonni, i ...

Rachel Weisz : "Basta figli"/ Dopo la seconda gravidanza da Daniel Craig : "Non ce ne saranno altri!" - IlSussidiario.net : Rachel Weisz: "Basta figli!", le ultime dichiarazioni dell'attrice Dopo la nascita della secondogenita avuta da Daniel Craig.

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Jug-Sport Management 9-8. Non Basta il cuore ai Mastini puniti da un secondo quarto da incubo : Va ai croati dello Jug lo scontro al vertice del Gruppo B della Champions League di Pallanuoto maschile: nella quarta giornata la BPM Sport Management si arrende in trasferta per 9-8 dopo un match giocato sostanzialmente alla pari, ma sul quale pesa il brutto passaggio a vuoto del secondo quarto, che lancia la compagine balcanica. Iniziano bene i Mastini, che si portano in vantaggio con Di Somma e poi allungano sul 3-1 con Luongo e Casasola. I ...

Sfera EbBasta e droghe : 'Ho smesso con lo 'sciroppo'. Fumare erba? Non c'è nulla di male' : A pochi giorni dalla pubblicazione della riedizione del fortunatissimo album 'Rockstar' – che sarà disponibile nei negozi di dischi ed in tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 7 dicembre 2018 – Sfera Ebbasta ha concesso la sua prima intervista a Deejay Chiama Italia, il popolarissimo programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino. Durante la chiacchierata il trapper di Sesto San Giovanni – che era già stato più ...

Riforma Coni : Malagò - Basta polemiche : ... di dare un contributo necessario per rispettare le autorità politiche e governative, tenendo al tempo stesso presente quali sono le istanze del mondo dello sport nella piena volontà di trovare una ...

Rossi - Confindustria - a Salvini : ci ascolti e Basta fare battute : "Salvini vive in un altro Paese. Noi parliamo, critichiamo e cerchiamo di fare il bene del nostro Paese. Non guardiamo solo agli interessi delle imprese ma di tutti". Alessio Rossi, vicepresidente di ...

Salvini in diretta Fb : «Basta insulti e minacce». Poi attacca la Rai : «Sermoni contro me e Lega» VIDEO : «Basta insulti e minacce». Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook contro chi a suo dire critica e attacca il governo a scopi politici. LEGGI...

Sfida sul deficit al 2% - la Ue : 'Non Basta'. Conte : 'Sotto non andiamo' : Intanto un giudizio piuttosto drastico sull'economia italiana arriva da Goldman Sachs. Nel suo European Outlook, la banca d'affari prevede che 'l'Italia flirti con la recessione intorno all'inizio ...

Tav - con i nuovi fondi Ue - per ultimare la Torino-Lione Bastano 366 milioni : I calcoli Telt e Bbt per «Edilizia e Territorio»: la copertura Ue per le reti Ten-T sale dal 40 al 50%, per la due opere in arrivo 1,1 miliardi in più, 643 milioni in meno da sborsare per l'Italia. Le risorse riguarderanno anche il tunnel del Brennero. L’impatto sulle prossime leggi di bilancio...