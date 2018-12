Basket | Nba | altro crollo per Houston | Boston risale spedita

NBA – Noah torna in campo : “amo giocare a Basket - la mia assenza mi ha fatto capire che…” : Joakim Noah torna in campo con i Memphis Grizzlies dopo 10 mesi di assenza ‘forzata’ dal parquet: l’ex Knicks esprime tutta la sua felicità Nella sfida tra Grizzlies e Clippers, Joakim Noah è finalmente ritornato a calcare un parquet NBA in una partita ufficiale. Il centro francese ha giocato 13 minuti, segnando 4 punti e catturando 3 rimbalzi. Al termine della gara, Noah ha espresso tutta la sua felicità dopo che negli ...

NBA Store : a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del Basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...

Basket - Nba : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

Basket - NBA : Belinelli rientro amaro - San Antonio ko contro Utah : Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San ...

Basket - Nba : Doncic re di Dallas Chicago ancora k.o. : Luka Doncic continua a incantare: i suoi 21 punti, con la ciliegina della tripla decisiva che spezza le gambe ai Blazers, fanno volare Dallas. I texani si godono il gioiellino sloveno mentre strappano ...

Basket - inaugurato l’NBA store di Milano : unico negozio ufficiale in Europa : NBA store aperto da oggi a Milano, si tratta del primo negozio in Europa del noto campionato (e marchio) cestistico americano Basket, inaugurato oggi il primo NBA store in Europa, aperto nella ‘nostra’ Milano all’interno della Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila. Una folla di appassionati del mondo del Basket americano, ha atteso con ansia per anni questo momento e si è riversata nei pressi di Piazza ...

Basket : apre a Milano lo Store NBA : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperBasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba, il primo del genere in ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Basket - Nba : Gallinari-Harris - Clippers rialzano la testa - ok Denver e Goldan State : WASHINGTON - I Los Angeles Clippers, 16-7, rialzano la testa dopo lo scivolone di Dallas e tornano in carreggiata nel difficile back to back di New Orleans. Il quintetto di Doc Rivers va a vincere 129-...

Basket Nba - tripla doppia di Jokic Denver dà spettacolo a Toronto : 'È un palazzo con una grande tradizione di pallacanestro - commenta a fine partita - Un palco con tante luci dove si è fatta la storia di questo sport' John Wall aggiunge 18 punti e 15 assist e ...

Basket - Nba : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

Basket - Nba show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...

NBA – Coach Popovich controcorrente : “odio il tiro da 3 punti - ha rovinato il Basket. Introduciamo quello da 4 e…” : Coach Gregg Popovich critica il tiro da 3 punti: secondo l’allenatore degli Spurs è stata la regola che ha rovinato il gioco del basket In questo particolare momento storico della sua carriera, Coach Gregg Popovich è in vena di rilasciare dichiarazioni polemiche. Dopo l’attacco a Kawhi Leonard dei giorni scorsi, ‘Coach Pop’ se l’è presa questa volta con il… tiro da 3 punti. Seonco l’allenatore ...