Basket | in Serie A arriva il fair play finanziario | più controlli sui bilanci dei club

Calendario Serie A Basket - gli orari delle partite del fine settimana 8-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Riprende questo fine settimana, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La nona giornata comincia domani, sabato 8 dicembre, con l’anticipo delle 20.30 tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino. Le altre sette partite saranno tutte nella giornata di domenica 9 dicembre. Alle 12.00 sarà la volta di Oriora Pistoia e Germani basket Brescia, mentre nel pomeriggio alle 17.00 scenderanno in campo Sidigas ...

... soddisfazione per il progetto di regolamentazione e sostenibilità della Lega di Serie A; Federconsumatori : il Basket lo sport più ... : Il basket si conferma lo sport più economico per le famiglie Anche quest'anno, il basket si conferma lo sport più economico. Il costo per la pratica della pallacanestro ammonta a 567 euro annui, di ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Basket Serie C Silver - Pezzini battuta in casa dall'Ebro : Nel decimo turno del campionato di serie C Silver i gialloneri sono stati battuti al PalaMattei dall'Ebro Basket per 49-62, rimanendo in partita per quasi tutti i 40 minuti contro una squadra di ...

DIRETTA/ Virtus Roma Rieti - risultato live 41-39 - streaming video e tv : intervallo - Serie A2 Basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .

Diretta/ Virtus Roma Rieti streaming video e tv : parola a coach Piero Bucchi - Serie A2 Basket - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Basket - serie A-2 'spezzatino'. Domenica Agrigento-Tortona : Gli impegni con le rispettive nazionali da parte di molti giocatori di A-2 trasformano la decima giornata in uno spezzatino: undici partite si disputeranno questo weekend, altre tre mercoledì 5 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Ricky Ledo - capocannoniere del campionato - saluta Reggio Emilia : Ricky Ledo, capocannoniere della Serie A 2018-2019 con 23.5 punti di media e un massimo di 41 contro Cantù, non è più un giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia. La formazione allenata da Devis Cagnardi, che ha già visto Spencer Butterfield, già infortunato, far perdere le proprie tracce dopo esser andato negli Stati uniti, perde dunque la sua principale fonte di punti in questa travagliata annata. Il rapporto tra Ledo e la Pallacanestro ...

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna - risultato finale 89-86 - streaming video e tv : vince Pesaro - Basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Pesaro Virtus Bologna, info streaming video e tv: partita dal sapore storico all'Adriatic Arena, la Vuelle quest'anno sta facendo molto bene.

Basket - Serie A : Cantù (per ora) è salva - trovato un nuovo sponsor : Acqua San Bernardo Cantù è il nuovo nome della società che quest’oggi ha versato tutto il dovuto alla FIP scongiurando l’estromissione Acqua San Bernardo Cantù, così si chiamerà la società cestistica canturina dopo il rischio fallimento delle scorse settimane. Il club ha infatti pagato la rata da versare alla FIP e gli emolumenti per i giocatori, scongiurando dunque l’estromissione dal campionato almeno per il momento. Un ...

Serie A Basket – Torino - bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...