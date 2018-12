Barletta Per Natale musica | arte e spettacoli | da domani sino all' Epifania Foto e Video

Un Allenatore al Giorno : Marco Carrara - importanti esperienze a Barletta : Marco Carrara come Allenatore dopo aver guidato l’Urbino ed il Montevarchi, e svolto il ruolo di vice-Allenatore al Catanzaro, ha allenato il Bellaria Igea Marina nella Serie C2 2006-2007 assumendo l’incarico con la squadra che si trovava all’ultimo posto e conducendola alla salvezza senza passare dai play-out. Nel 2008 torna alla Reggina come Allenatore in seconda. Nel luglio 2010 viene assunto come tecnico ...