Barbara d’Urso si taglia il dito a Pomeriggio 5 | incidente in diretta

Barbara d’Urso si fa male a Pomeriggio 5 per colpa di Lemme : Barbara D’Urso si taglia un dito a Pomeriggio 5 per colpa di Lemme Si è fatto conoscere dal grande pubblico di Canale 5 per la sua nuova dieta e la sua filosofia alimentare, stiamo parlando di Alberico Lemme che è tornato a Pomeriggio Cinque. Dopo mesi di assenza, Lemme è stato ospite di Barbara D’Urso per dire la sua su dieta e dimagrimento. Il discusso farmacista ha portato in studio il panettone targato Lemme da consumare durante ...

Lorenzo Crespi a Vieni da Me : frecciatina velenosa a Barbara d’Urso? : Vieni da Me: Lorenzo Crespi lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? E’ stato Lorenzo Crespi l’ospite dell’intervista della ‘cassettiera’ nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 7 dicembre 2018: nello spazio che apre la trasmissione pomeridiana di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, l’attore si è raccontato a 360 gradi facendo, nel corso dell’intervista, una strana affermazione che ...

Barbara d’Urso mostra cos’è successo nel suo camerino (VIDEO) : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso prima della diretta: “Vi mostro che succede in camerino Barbara d’Urso ha postato pochi minuti fa un video sul suo profilo Instagram in cui ha voluto mostrare ai suoi fan cosa è accaduto oggi poco prima dell’inizio di Pomeriggio Cinque. Una clip simpatica che la conduttrice napoletana ha postato per presentare prima di tutto il suo personale parrucchiere e per far vedere come fosse vestito. ...

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Barbara d’Urso e Simona Ventura ai Ferri Corti. Ecco Perchè! : Per quale motivo le due conduttrici Barbara D’Urso e Simona Ventura, proprio non si possono vedere? Ecco spiegata tutta la verità! Sono anni che il gossip sostiene che tra Barbara D’Urso e Simona Ventura non scorra buon sangue. Ma proprio in queste ore è accaduto qualcosa che avvalora questa tesi. Seguiteci nel racconto e capirete le vere motivazioni per le quali le due conduttrici Mediaset proprio non si possono digerire! Se avete ...

Domenica Live : Barbara d’Urso non va in onda dalla settimana prossima : Barbara d’Urso verso l’ultima puntata di Domenica Live: cosa va in onda dopo Quella di Domenica prossima, 9 dicembre 2018, sarà l’ultima puntata di Domenica Live del 2018, secondo quanto ha scritto DiPiùTv nella sezione dedicata al palinsesto di giorno 9. Come ogni anno, infatti, Domenica Live di Barbara d’Urso si prenderà una lunga pausa per le festività natalizie, tornando in onda solo a gennaio dell’anno ...

La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso quando va in onda? Data d’inizio : La Dottoressa Giò quando va in onda? Anticipazioni fiction con Barbara d’Urso Mediaset si prepara a lanciare il ritorno de La Dottoressa Giò con Barbara D’Urso, la serie televisiva anData in onda nel 1997 e nel 1998 su Rete 4 e su Canale 5. Le riprese si sono svolte durante l’estate scorsa e la Data d’inizio de La Dottoressa Giò dovrebbe essere gennaio 2019. La conduttrice, dunque, non si limiterà a tutto il pomeriggio ...

Barbara d’Urso si prende tutta la domenica di Canale 5 : a gennaio torna La dottoressa Giò : Alla fine si prende tutto lei: non è un mistero che Barbara D’Urso sia una delle regine di Canale 5 ma a gennaio potrebbe occupare ancor più nettamente il palinsesto del principale Canale Mediaset con le nuove puntate della fiction revival attesissima La dottoressa Giò, con Barbarella nuovamente nei panni di uno dei suoi personaggi più amati in assoluto. La prima serata della domenica di Canale 5, da tempo dedicata proprio alle serie tv ...

Gossip : frecciatina di Barbara d’Urso ad Albano Carrisi : Durante l’ultima puntata di Domenica Live andata in onda lo scorso 2 Dicembre, Barbara D’Urso ha punzecchiato Albano Carrisi. La conduttrice Mediaset non sembra aver affatto gradito le esternazioni del cantante pugliese rilasciate in altri salotti televisivi. Per capire quanto accaduto però, bisogna tornare indietro di qualche settimana. Lo scorso 4 Novembre, il Leone di Cellino San Marco sarebbe dovuto intervenire nel contenitore domenicale di ...

Domenica Live Barbara d’Urso frecciatina ad Al Bano : Al programma “Domenica Live” Barbara D’Urso si toglie un sassolino dalla scarpa, a proposito della mancata partecipazione di Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua trasmissione. Loredana Lecciso è in studio e parla di un possibile fraintendimento, inizialmente si era parlato di un presunto malore. Al Bano in settimana è andato in diverse trasmissioni, tornando sull’argomento ha detto in pratica che la D’Urso ha ingigantito tutto ...

Barbara d’Urso : Domenica Live conquista la prima serata? : Domenica Live di Barbara D’Urso si sposta in prima serata? Barbara D’Urso potrebbe dire addio al pomeriggio Domenicale di Canale 5. Le sue decantate cinque ore di diretta con numerose esclusive e scoop potrebbero non andare più in onda. Secondo il portale Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di spostare Domenica Live in prima serata, proprio come accadde anni fa con Stasera che Sera!. Anno 2011, il varietà e talk show condotto ...