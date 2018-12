Banfi su ' Un Medico In Famiglia' | ' Ci piacerebbe tornare sul set'

Un medico in famiglia 11 si farà? Lino Banfi fa una nuova confessione : Lino Banfi su Un medico in famiglia 11: “Purtroppo non ho saputo più niente” Esattamente due anni fa è andata in onda l’ultima puntata di Un medico in famiglia 10, la fiction più longeva della televisione italiana che ha raccontato per 18 anni le vicende della famiglia Martini. Nonno Libero e il dottor Lele Martini, interpretati rispettivamente da Lino Banfi e Giulio Scarpati, insieme ai loro figli, nipoti e pronipoti, sono ...

Per Un Medico in Famiglia 11 manca ancora l’ufficialità? Il parere di Lino Banfi e la decisione della Rai : Sembrava fatta per Un Medico in Famiglia 11. Proprio quest'estate, Lino Banfi aveva dichiarato di essere disposto a tornare per un eventuale undicesima stagione, che avrebbe concluso in bellezza le storie della Famiglia di nonno Libero. Nell'intervista, l'attore pugliese ammetteva che la Rai non aveva ancora dato il via libera alla produzione di nuovi episodi, e la notizia lasciava i fan nello sconforto più totale. A distanza di mesi, com'è ...

Lino Banfi - la mancata conferma di 'Un medico in famiglia 11' : 'Un vero peccato' : Lino Banfi ha concesso un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' ed ha avuto modo d'incontrare i vincitori della cena nell'iniziativa organizzata dal giornale. L'attore ha fatto assaggiare le squisite specialità pugliesi ma non ha dimenticato di porre l'accento sulla collaborazione con il cantante Albano Carrisi. Si è trattato di una serata divertente in cui Banfi è riuscito a ripercorrere la sua carriera artistica, cominciata alla ...