Banco BPM | Marshall Wace amplia la posizione ribassista sul titolo

Borsa Italiana oggi/ Banco BPM a +0 - 8% - Moncler a -2 - 5% - 4 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in territorio negativo. Tra i pochi titoli in rialzo sul listino principale c'è Banco Bpm

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2 - 26% - Banco BPM a +6 - 29% - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in netto rialzo. Sul listino principale svettano Cnh Industrial, Banco Bpm, Stm e Saipem

Banco BPM - Equita alza giudizio e target price : Equita ha alza to il rating su Banco BPM dal precedente hold a buy , aumentando anche il prezzo obiettivo da 2,40 a 2,90 euro. Sul listino milanese, brilla il Gruppo bancario chiudendo la seduta con un ...

Banco BPM in rally. Cessione pacchetto NPL e IPO Agos piacciono al mercato : Cessione delle sofferenze e IPO di Agos . E' su queste basi che il Banco BPM sta costruendo oggi il rally alla Borsa di Milano . Le azioni della banca si classificano infatti fra le migliori nel ...

Banco BPM cede Profamily - vende più Npl : ANSA, - MILANO, 1 DIC - Banco Bpm ha ceduto per 310 milioni Profamily , società del credito al consumo, ad Agos Ducato, la joint venture con Credit Agricole di cui la banca francese detiene il 61%. Lo ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Banco BPM a -2 - 2% - Mediobanca a -1 - 8% - 30 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. I titoli bancari sono in rosso, in particolare Banco Bpm cede oltre il 2%