Bake Off Italia 6: ultima puntata, il vincitore è Federico | FINALE

ilnotiziangolo

: News: (Bake Off Italia 2018, vince il giovanissimo Federico De Flaviis) pubblicata suk sito Informazione Ventiquatt… - 24Reporter24 : News: (Bake Off Italia 2018, vince il giovanissimo Federico De Flaviis) pubblicata suk sito Informazione Ventiquatt… - zazoomnews : Bake Off Italia 6 finale in diretta: lUltima Prova - #Italia #finale #diretta: #lUltima - zazoomblog : Federico vince Bake Off Italia 2018 - #Federico #vince #Italia -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)Off– Il cook talent di Real Time è giunto alla, in onda il 7 dicembre 2018. I tre concorrenti rimasti in gara si sono dovuti sfidare in tre ultime prove, seguendo il format storico del programma. Chi dei tre riuscirà a sconfiggere i rivali e conquistare il titolo di campione? IldiOff6 potrebbe essere chiunque fra loro, vista la bravura dimostrata in tanti appuntamenti. Vince però, dopo uno scontro acceso contro Irene.Off: i giudici pretendono di piùI social sono la meta preferita di tanti pasticceri sparsi in tutto il mondo e non solo diOff6. Fra le ultime creazioni che ha riscosso un forte successo su Instagram troviamo la Brushstroke Cake inventata dalla russa Kalabasa, una cake designer di alto livello. Ha scelto di realizzare infatti un dolce di tre piani con ...