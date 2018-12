Baby | l' intervista di Chabeli Sastre Gonzalez e Riccardo Mandolini a TvBlog Video

Disobbedienti - su Loft l’intervista esclusiva ad Arturo : “Le coltellate di quella Baby gang mi hanno tolto la normalità” : “Sogno sempre un enorme cinghiale nero che devo cacciare. Lo psicanalista mi ha spiegato che questo cinghiale nero sta a significare che ho un istinto animale represso che per un motivo o per l’altro non ho avuto la possibilità di sfogare”. A parlare è Arturo, il ragazzo – allora diciassettenne – che il 18 dicembre 2017 fu accoltellato da quattro adolescenti in piano centro a Napoli, rischiando la vita. Tre degli aggressori, subito ...