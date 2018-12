Baby gang in azione | già rubato l' albero di Natale alla Galleria Umberto

MAZARA DEL VALLO : GIRO DI VITE CONTRO LE Baby GANG. : GIOVANE TUNISINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA AI DANNI DI DUE MINORI Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio di MAZARA del VALLO da ...

Ritorna l'albero in Galleria Umberto i Verdi : 'Difenderlo dalle Baby gang' : Ritorna l'albero dei desideri in Galleria Umberto I a Napoli e i Verdi si propongono di proteggerlo: 'Lo difenderemo dalle baby gang come ogni anno. Continuiamo a chiedere i cancelli per proteggere il ...

Arturo - 17enne aggredito da una Baby gang a Napoli : 'Solo uno dei parenti mi ha chiesto scusa' : Arturo Puoti fu eggredito e accoltellato dai membri di una baby gang a Napoli, in pieno centro, a dicembre dell'anno scorso. L'allora 17enne rischiò di perdere la vita, ma oggi sta meglio e si ...

15enne torturato da Baby gang - 4 in manette : Dopo le torture al coetaneo, la baby gang finisce in manette. La Squadra Mobile della Questura di Varese ha infatti dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di tre ...

Disobbedienti - su Loft l’intervista esclusiva ad Arturo : “Le coltellate di quella Baby gang mi hanno tolto la normalità” : “Sogno sempre un enorme cinghiale nero che devo cacciare. Lo psicanalista mi ha spiegato che questo cinghiale nero sta a significare che ho un istinto animale represso che per un motivo o per l’altro non ho avuto la possibilità di sfogare”. A parlare è Arturo, il ragazzo – allora diciassettenne – che il 18 dicembre 2017 fu accoltellato da quattro adolescenti in piano centro a Napoli, rischiando la vita. Tre degli aggressori, subito ...

Varese : quindicenne sequestrato da Baby gang e torturato : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Lo avrebbero prima sequestrato e poi torturato per ottenere alcune informazioni su una persona sua amica: è accaduto a Varese, secondo quanto riporta 'La Prealpina', dove una baby gang avrebbe chiuso per tre ore un quindicenne all'interno di un garage, lo avrebbe legato

15enne sequestrato a scuola e torturato dalla Baby gang : A Varese un 15enne è stato letteralmente prelevato davanti a una scuola media e costretto a seguire la baby gang in un box del rione delle Bustecche, dove ha vissuto un pomeriggio di terrore con scene da film horror. Ecco che cosa è successo Segui su affaritaliani.it

Napoli - davanti al Comune in scooter e senza casco : 'Siamo in preda alle Babygang' : Piazza Municipio, ore 22.43. E' la diretta facebook di una cittadina napoletana che, in preda al panico, prende il suo cellulare ed improvvisa una diretta facebook davanti Palazzo San Giacomo. '...

Condannata la Babygang di Arturo - la madre del Nano urla : 'Chiamo le guardie' : 'Sto esaurita, sto esaurita, se non ve ne andate chiamo le guardie': Anna, la mamma del 'Nano', il ragazzino condannato a 9 anni e tre mesi di carcere per aver tentato di rapinare e uccidere un ...

Condannata la Babygang di Arturo : 'Ma mi volevano uccidere - nove anni sono troppo pochi' : Arturo è tranquillo, la sua vita è tornata normale già da un po' anche se il ricordo di quel drammatico pomeriggio in via Foria, a due passi da casa, quando venne aggredito e accoltellato da un branco ...

Baby gang : tre condanne per il 17enne ferito a Napoli : I minorenni dovranno scontare 9 anni e 3 mesi di carcere ciascuno. il pm aveva chiesto condanne più pesanti - Sono stati condannati dal Tribunale dei minori a 9 anni e 3 mesi di carcere ciascuno tre ...

