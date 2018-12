Auto,Di Maio convoca tavolo 11 dicembre

: Manovra, Di Maio: “Stamattina è scoppiato il panico, ma non ci sono nuove tasse per auto in circolo”. Poi spiega la… - fattoquotidiano : Manovra, Di Maio: “Stamattina è scoppiato il panico, ma non ci sono nuove tasse per auto in circolo”. Poi spiega la… - SVignaroli : Luigi Di Maio chiarisce i dubbi riguardanti la nuova norma, che prevede l'incentivo per macchine elettriche NON ci… - Agenzia_Ansa : Di Maio: ' #Tria resta, grande lavoro. Nessuna tassa sulle auto familiari' #ecotassa - #ANSA -

Come aveva annunciato di voler fare, il ministro dello Sviluppo economico, Di, hato ilsul settorecon costruttori e consumatori per l'11alle 16. Ilmira a trovare una soluzione condivisa su incentivi ed ecotassa. Su quest'ultima ieri è divampata la polemica anche in seno alla maggioranza di governo.(Di venerdì 7 dicembre 2018)