Auto Euro 6 | in Trentino tassa automobilistica ridotta al 24%

Manovra : Autotrasporto - il governo confermi il fondo da 50 mln di euro : L'autotrasporto italiano "di fronte alla mancanza di attenzione razionale ai gravi problemi che affliggono da tempo il settore" chiede al governo "di considerare finalmente il mondo del trasporto e della logistica come strategico per il Paese e di ripristinare le forme di sostegno destinate al rinnovo tecnologico del parco circolante". Lo affermano in una nota congiunta ...

Smog - Auto diesel Euro 4 ferme in tutto il Nord Italia fino a lunedì : superati limiti : Stop alle auto diesel nel Nord Italia da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre per il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria. I valori hanno infatti superato per quattro giorni consecutivi il limite di 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Attivate le procedure temporanee del Protocollo Aria, sottoscritto delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). I divieti principali ...

Aumenti di 3mila euro sulle Auto inquinanti : gli imprenditori insorgono. Di Maio annuncia modifiche : "Ma la direzione è quella giusta" : "Da 30 anni tengono la macchina a idrogeno nei cassetti per vendere il petrolio", proclamava durante i suoi spettacoli. Mentre potevano essere prodotte auto capaci di espelelre sano "vapore acqueo", ...

Ecotassa sulle Auto : minimo 150 euro La maggioranza approva - poi ci ripensa : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

L’ecotassa sulle Auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Tasse - misura della Commissione Bilancio sulle Auto : fino a 1000 euro in più per una Panda : La Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a varare un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019, ovvero una misura bonus-malus. Per favorire l'acquisto di vetture meno inquinanti (poche o addirittura emissioni zero), potrebbe essere offerto un 'quid' come incentivo all'acquisto, mentre verrebbe tassato l'acquisto delle auto più inquinanti. Tasse, una Panda costerà fino a 1.000 € di più Con questa misura potrebbero ...

Arriva l’ecotassa sulle Auto non elettriche «Prezzi più alti - anche di 3 mila euro» Maternità - al lavoro fino al 9° mese|Vota : A fronte di incentivi per elettrico e ibrido, un emendamento prevede ulteriori imposte per chi è intenzionato ad acquistare vetture soprattutto di fascia media

Dal 2019 incentivi per le Auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Auto inquinanti - spunta la sovrattassa : incentivi per i veicoli eco sino a 6.000 euro : spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le Auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della Camera. Dal primo ...

Dal 2019 grazie ai grillini comprare l’Auto costerà 400 euro in più : Stangata grillina per gli automobilisti. Dal 2019 maxi tassazione voluta dai 5Stelle. Infatti la Commissione Bilancio della Camera, nella discussione

Nuova tassa per le Auto inquinanti : per una Panda si pagherà più che per una Bmw da 50mila euro : In manovra è stato approvato un emendamento che introduce un contributo per l'acquisto di autovetture basato sul meccanismo...