Audi e-tron | la prova su strada

Audi e-tron GT - L'elettrica ha 590 CV e 400 km d'autonomia : L'Audi e-tron GT che debutta al Salone di Los Angeles è un prototipo, ma anticipa in maniera concreta la futura berlina elettrica sportiva che la Casa tedesca presenterà sul mercato nel 2021 affiancando la Suv e-tron e la già confermata e-tron Sportback.Grinta da vendere per la berlina da 5 metri. Il design aggressivo è frutto di un'evoluzione degli stilemi dei Quattro Anelli e porta avanti concetti come il single frame tridimensionale e i ...

U&D - l'ex tronista ClAudia Montanarini a processo per maltrattamenti in famiglia : Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, è accusata di maltrattamenti in famiglia non solo ai danni dell'ex compagno, ma anche dei tre figli. La donna, ormai da alcuni anni, ha posto fine alla sua relazione con l'immobiliarista Daniele Pulcini, ma nonostante ciò entrambi continuano a lanciarsi reciproche accuse in tribunale. Ieri, 27 novembre, la Montanarini è salita sul banco degli imputati perché, secondo l'accusa rappresentata dal ...

Audi e-tron GT - Nuovo teaser della berlina elettrica : Il 28 novembre, nella giornata d'apertura alla stampa del Salone di Los Angeles, l'Audi svelerà in anteprima mondiale la nuova e-tron GT, una concept che prefigurerà una futura quattro porte elettrica ad alte prestazioni. Dopo aver annunciato il debutto del prototipo durante l'annuale conferenza sul bilancio, la Casa tedesca ha diramato un'immagine laterale della vettura camuffata e un video teaser che rivela alcuni dettagli di stile della ...

Uomini e Donne anticipazioni : LORENZO diviso tra GIULIA e CLAudiA - IVAN esce con JENNIFER [trono classico] : Piccoli problemi in corso nel trono di LORENZO Riccardi. Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne indicano che il tronista ha discusso in maniera piuttosto accesa con CLAUDIA Dionigi. Scopriamo insieme che cosa è successo… Interrogata da Maria De Filippi su come stesse proseguendo la conoscenza con LORENZO, CLAUDIA ha ammesso di avere dei dubbi sul ragazzo, nati soprattutto dal fatto che ha cercato di ...