Au revoir Bernardo

: RT @nastridargento: Au revoir BB. Richard Gere: Bernardo era colmo di film, vita cinema, intelligenza, sesso, humour'. #BernardoBertolucci… - RBcasting : RT @nastridargento: Au revoir BB. Richard Gere: Bernardo era colmo di film, vita cinema, intelligenza, sesso, humour'. #BernardoBertolucci… - nastridargento : Au revoir BB. Richard Gere: Bernardo era colmo di film, vita cinema, intelligenza, sesso, humour'.… - nastridargento : Au revoir BB. Wim Wenders: 'Bernardo sei stato il fratello maggiore che non ho mai avuto, Grazie per la generosità e il sorriso'. -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)BertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucciInsieme aBertolucci, quest’anno abbiamo scritto il suo film The Echo Chamberci ha incontrate da sole un’unica volta. La prima. Ci ha chiesto se eravamo d’accordo a lavorare l’una con l’altra per sviluppare una sua idea e, da quel giorno di febbraio, per non creare squilibri, non ci ha mai parlato al telefono se non eravamo tutte e due in linea, e non ci ha mai fatto entrare in casa se non insieme. «Ci vediamo alle 11 e mezza», diceva, e se una era in ritardo l’altra doveva ...