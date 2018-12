ATTILA | RE DEGLI UNNI | CHI ERA Video | dalla Prima della Scala a Diego Abatantuono nel

“ ATTILA ” per la Prima alla Scala : fuori va in scena la protesta degli antagonisti : Applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la Prima volta partecipa all’inaugurazione della stagione operistica del 7 dicembre della Scala in qualità di Capo dello Stato. Mattarella è atto accolto dal sindaco, Giuseppe Sala, e dal governatore lombardo, Attilio Fontana. «Bravo Presidente», hanno gridato alcuni spettatori...

Milano - l'esercito degli under 30 in coda per la primina di ATTILA : la notte in tende e sacchi a pelo : Lunghe file all'alba davanti alla biglietteria per ottenere uno dei 600 posti disponibili per lo spettacolo del 4 dicembre