Atletica | Elena Vallortigara torna ad allenarsi | superata l’infiammazione alla caviglia

Atletica - Martina Caironi ed Elena Vallortigara si aggiudicano il Premio ‘Candido Cannavò’ : Felici ed emozionate le due atlete alla consegna del prestigioso Premio , assegnato oggi a Milano presso la sede della Gazzetta dello Sport Un trofeo per due, al Premio “Candido Cannavò” assegnato questo pomeriggio a Milano nella sede della Gazzetta dello Sport. Doppio rosa in casa della rosea, perché il ricordo intitolato allo storico direttore del quotidiano sportivo è andato a Elena Vallortigara , salita in questa stagione a 2,02 nel ...

Atletica - infortunio per Elena Vallortigara : l’Azzurra si ferma tre settimane per un problema al tallone del piede destro : Novità poco gradite sul fronte “Elena Vallortigara“. La saltatrice in alto azzurra, che nel mese di luglio fu autrice della misura di 2.02, come rivela la Gazzetta dello Sport, è stata costretta ad interrompere il proprio lavoro di preparazione per un problema al tallone del piede destro. Un fastidio, ad onor del vero, che già da qualche tempo si faceva sentire, acuitosi però negli ultimi giorni. Per questo sono stati effettuati dei ...