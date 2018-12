Atac | Raggi | novembre record +36% multe passeggeri senza biglietto

Raggi : ex rimesse Atac non destinate a case o uffici : Roma – “Questi spazi, gia’ da anni in parte sul mercato, possono avere vita anche se non ci si costruiscono case e palazzi. case o uffici? Non ci interessa. Non e’ questa la destinazione”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo ad una domanda sulla destinazione d’uso definitiva dei tre depositi Atac temporaneamente trasformati in spazi multiculturali, durante la presentazione del progetto ...

Crozza : 'Suora salta tornelli a Roma? Raggi può fare il musical 'Sister Atac'' : La copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 è dedicata alla Sindaca di Roma Virginia Raggi: «È stata assolta e ora potrà finalmente iniziare a fare il sindaco» ha ...

Atac - Magi : 'Raggi e Meleo indecenti - Campidoglio comitato di astensione' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Referendum Atac - niente quorum : alle urne il 16%. Esulta Raggi : Roma, , askanews, - Poco più del 16% dei romani ha votato al Referendum consultivo sul futuro del trasporto pubblico locale della Capitale. Non si è Raggiunto il quorum del 33%.Hanno detto sì alla ...

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...

Raggi : rilancio Atac - che resta pubblica : 22.02 "#AtacrestaDeiCittadini. I romani vogliono resti pubblica. Ora impegno e sprint finale per rilanciarla con acquisto 600 nuovi bus, corsie preferenziali, più controlli, riammodernamento metro. Attenzione e rispetto per tutti i votanti". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi.

