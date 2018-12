: • Cyber News • #Assange rifiuta accordo dell'Ecuador - Cyber_Feed : • Cyber News • #Assange rifiuta accordo dell'Ecuador - TelevideoRai101 : Assange rifiuta accordo dell'Ecuador - fisco24_info : Assange rigetta accordo per lasciare ambasciata: Avvocato e Wikileaks non credono a garanzia evocate da Ecuador -

Juliannon accetta l'evocato dal presidente, Lenin Moreno, in base al quale il fondatore di Wikileaks potrebbe lasciare l'ambasciata di Quito a Londra, dove vive da rifugiato dal 2012, con la presunta garanziae autorità britanniche di non estradarlo in paesi dove potrebbe rischiare la pena di morte. Lo rendono noto Wikileaks e Barry Pollock, uno dei legali del giornalista e attivista australiano,chr liquidano le parole di Moreno come una "manovra diversiva".(Di venerdì 7 dicembre 2018)