Arsenal | incredibile Ozil | 2 mesi di stop a causa dei videogiochi

sportfair

: Ho perso una schedina l'altra settimana per colpa del Dortmund che ha fatto 0-0 in casa con il brugge e io avevo l'… - Simone890101 : Ho perso una schedina l'altra settimana per colpa del Dortmund che ha fatto 0-0 in casa con il brugge e io avevo l'… - 5747695b8d3147e : incredibile che non ci sia la var ancora in Inghilterra avrebbe chiarito il gol se era dentro dell' arsenal #MUNARS - just1penny1 : Mustafi e Torreira mi hanno fatto quasi diventare simpatico l’Arsenal. Incredibile. -

(Di venerdì 7 dicembre 2018), nonostante i risultati ottimi delle ultime settimane, alcune voci di corridoio stanno scuotendo lo spogliatoio dei Gunnersalle prese con diversi casi scabrosi nelle ultime ore. Dopo che alcuni calciatori dei Gunners sono stati ripresi durante un festino a base di droghe, fa notizia anche il caso Mesut, out da oltre 2dell’eccessiva mania per i. Sembra infatti che le tante ore passate seduto a giocare alla Playstation abbiano provocato i problemi alla schiena che stanno tenendo ai box il calciatore tedesco da oltre due. Aria tesa dunque in casa, nonostante i risultati ottimi delle ultime settimane.L'articolo: 2dideiSPORTFAIR.