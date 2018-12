ilfattoquotidiano

: Arbitri, norma anti-violenze: minimo un anno di squalifica per chi li aggredisce - Cascavel47 : Arbitri, norma anti-violenze: minimo un anno di squalifica per chi li aggredisce - TutteLeNotizie : Arbitri, norma anti-violenze: minimo un anno di squalifica per chi li aggredisce - fattoquotidiano : Arbitri, norma anti-violenze: minimo un anno di squalifica per chi li aggredisce -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Bastasugli: adesso i fischietti diventano “intoccabili”. Nel vero senso della parola: undiper chiunque colpisca un arbitro, addirittura due anni in caso di presenza di referto medico. Pene più severe e per tutti: le nuove norme, infatti, non varrsolo per i calciatori ma anche per tecnici e dirigenti, colmando così un vuoto nel codice di giustizia sportiva che fino ad oggi non prevedeva una sanzione specifica anche per loro.Il giro di vite nei confronti dellesui direttori di gara arriva con una tempistica non casuale: giusto un mese fa a Roma un arbitro di 24 anni era stato picchiato brutalmente negli spogliatoi al termine di una partita del campionato di promozione laziale, tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova. Il caso aveva destato particolare scalpore, ma si tratta solo di uno dei tepisodi che ogni ...