Aquila reale uccisa con esca avvelenata nel Parmense

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Un giovane esemplare di, nato quest’anno nell’Appennino, è morto dopo aver ingerito un boccone imbottito di topicida. Lo annuncia la Lipu, che tre mesi fa aveva ritrovato l’esemplare debilitato e che poi, dopo due mesi, lo aveva liberato nei pressi del nido, sulla parete rocciosa nel Comune di Monchio delle Corti, nel cuore dell’AppenninoIl corpo di Ermes, questo il nome attribuito dalla Lipu alla giovane, è stato individuato grazie un dispositivo satellitare applicato sul dorso dell’animale e in grado di indicarne gli spostamenti. Ermes fu ritrovato in difficoltà lo scorso 18 agosto da un gruppo di residenti del paese di Casarola, nel Comune di Monchio delle Corti (in provincia di Parma). Consegnato alla Lipu di Parma, il rapace viene curato in una struttura veterinaria di Reggio Emilia e in seguito ...