Approvato farmaco salva vita per bambini affetti da una rarissima patologia

Cefalea : Approvato da Fda un nuovo farmaco : E' stato approvato dal Fda in questi giorni un nuovo farmaco per la cura dell'emicrania, il fremanezumab. Secondo i dati forniti dagli esperti, nel mondo oltre un miliardo di persone soffre di emicrania, un tipo particolare di mal di testa caratterizzato da dolore laterale e da altri sintomi correlati come nausea, vomito, fastidio per la luce e ...