Antitrust multa Facebook | sanzioni per 10 milioni

L'Antitrust multa Facebook per ingannevole informativa ai consumatori : L'Antitrust ha multato Facebook Irlanda e la holding che la controlla Facebook Inc con una sanzione di 10 milioni di euro per violazione delle norme a tutela dei consumatori . L'istruttoria, avviata ...

Facebook - multa Antitrust da 10 milioni per uso dei dati degli utenti a fini commerciali : Secondo l’Autorità garante per la concorrenza, le informazioni fornite dalla piattaforma agli utenti risultano generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l'utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio e l'utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate...

Facebook - dall'Antitrust multa da 10 milioni per uso dati personali : MILANO - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria, nei confronti di Facebook Ireland e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del ...

L'Antitrust verso la multa a Ryanair : Ryanair e Wizz Air disubbidiscono alL'Antitrust e, come avevano già deciso, dal primo novembre fanno pagare un supplemento ai passeggeri che vogliono portare un trolley in cabina come bagaglio a mano. ...

Per l’Antitrust - Siae è in posizione dominante sul diritto d’autore (ma la multa è simbolica) : Mogol, presidente Siae (Foto: Getty Images) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ritiene che la Società italiana degli autori e degli editori (Siae), che si occupa di gestire i diritti d’autore, si muova in una posizione dominante almeno dal 2012. l’Antitrust ha riscontrato violazioni dell’articolo 102 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea che disciplina gli accordi anticoncorrenziali. Una decisione che sblocca ...

Antitrust condanna Siae : “Abuso di posizione dominante”/ Diritto d'autore - multa dell'authority è “simbolica” : Antitrust condanna Siae: “Abuso di posizione dominante”. Diritto d'autore, la multa dell'authority è “simbolica”: solo mille euro. Le ultime notizie: caso aperto dopo due segnalazioni(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:13:00 GMT)

L'Antitrust condanna la Siae per abuso di posizione dominante - ma la multa è "simbolica" : L'Antitrust ha condannato la Siae per abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti musicali. E dà alla società autori ed editori 60 giorni per 'porre immediatamente fine ai comportamenti ...

Apple - Samsung e l'Antitrust : uno sguardo oltre la multa : Da qui a parlare di obsolescenza programmata, il passo è breve, e infatti la decisione del Garante è stata presentata come la prima al mondo a riconoscere e condannare questa pratica che renderebbe ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza ... : ROMA - Dieci milioni di multa alla Apple. Cinque invece alla Samsung. Il Garante italiano dei consumatori, L'Antitrust, colpisce i due giganti della telefonia che hanno imposto ai consumatori di ...

"Obsolescenza programmata". L'Antitrust multa Apple e Samsung : L'Antitrust ha multato per complessivi 10 milioni di euro Apple e per 5 milioni Samsung per aver rilasciato alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo Segui su affaritaliani.it

L'Antitrust multa Apple e Samsung per obsolescenza programmata - GizBlog : Al momento si tratta di una sentenza storica, la prima al mondo che si schiera apertamente contro la pratica dell' obsolescenza programmata . Nel mirino delL'Antitrust, non solo quei firmware che ...

L’Antitrust ha multato Samsung e Apple per gli aggiornamenti che rallentano gli smartphone : Dovranno pagare rispettivamente 5 e 10 milioni di euro, ma è una decisione controversa che riguarda la presunta "obsolescenza programmata" The post L’Antitrust ha multato Samsung e Apple per gli aggiornamenti che rallentano gli smartphone appeared first on Il Post.

Apple e Samsung multate dall'Antitrust : "Software per rendere vecchi gli smartphone" : Il Garante italiano dei consumatori ha multato Apple per 10 milioni di euro e Samsung per 5 milioni per avere imposto agli utenti aggiornamenti ai software che hanno rallentato o compromesso il funzionamento degli smartphone