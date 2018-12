Angela Merkel saluta la Cdu Standing ovation di 15 minuti

L'ultimo discorso di Angela Merkel come leader CDU : "Politica è vedere con gli occhi degli altri" : E' motivo di umilta', piu' che di orgoglio: perche' immaginare e gestire la politica vuol dire vedere il mondo anche con gli occhi degli altri. Sapendo che il mondo non e' in bianco e nero, ma ...

Fine di un'era alla Cdu. Angela Merkel cede il testimone - corsa a tre : È un giorno storico per i conservatori tedeschi. Angela Merkel cede il comando nella Cdu, chiamata nel Congresso a eleggere il nuovo presidente del partito. Sono 1001 i delegati dell'Unione cristianodemocratica, riunita ad Amburgo dopo la rinuncia della cancelliera a candidarsi per un nuovo mandato al vertice, pur restando alla guida del Governo.Si apre quindi oggi in Germania la fase politica del dopo-Merkel. Tre i candidati favoriti per ...

Perché Angela Merkel è stata una pessima leader per l'Unione europea : , , Ne va della credibilità di Kohl, della Cdu e della politica in generale. , , Il partito deve imparare a camminare, avere fiducia in sé, combattere in futuro gli avversari politici senza il suo ...

Domani la CDU decide chi sostituirà Angela Merkel : I candidati sono tre, ma la sfida se la giocano principalmente in due: una candidata "della continuità" e un candidato più conservatore e "anti Merkel"

Xi Jinping incontra la cancelliera tedesca Angela Merkel : La parte cinese intende continuare a cooperare a stretto contatto con la parte tedesca, compiendo sforzi congiunti per salvaguardare il multilateralismo e l'economia globale aperta, e promuovere lo ...

Angela Merkel - aereo in panne : atterraggio d'emergenza/ Al G20 con volo di linea 'guasto di un componente' - IlSussidiario.net : aereo di Angela Merkel, atterraggio d'emergenza a Colonia. Ultime notizie, problemi tecnici per il Konrad Adenauer: ipotesi sabotaggio smentita.

No - l'aereo di Angela Merkel non è stato vittima di un cyberattacco : La cancelliera ha avuto dei problemi con l'aereo di stato e ha dovuto prenderne uno di linea, ma secondo la Luftwaffe non è stato un cyberattacco

No - l’aereo di Angela Merkel non è stato vittima di un cyberattacco : (Foto: Zick,Jochen-Pool/Getty Images) Non si è trattato di sabotaggio, ma di un semplice – per quanto grave – malfunzionamento. L’aeronautica militare tedesca ha deciso di mettere a tacere sul nascere le voci che avevano iniziato a rincorrersi dopo i problemi tecnici del Konrad Adenauer, l’Airbus A340 della Repubblica federale tedesca con a bordo la cancelliera Angela Merkel e il ministro delle Finanze Olaf Scholz, in volo verso il vertice ...

Cosa è successo all’aereo di Angela Merkel : Non è stato il risultato di un sabotaggio ma un guasto elettrico. L’aeronautica militare tedesca ci tiene a precisare che dietro il guasto tecnico che ha costretto l’aereo di Angela Merkel a un atterraggio di emergenza “non c’è assolutamente alcuna indicazione di un contesto criminale“, ha detto un portavoce della Luftwaffe. Il chiarimento è arrivato dopo la Rheinische Post, citando fonti vicine ai servizi di ...

Angela Merkel - ATTERRAGGIO D'EMERGENZA/ Esclusa ipotesi sabotaggio : solo un guasto elettronico - IlSussidiario.net : Aereo di ANGELA MERKEL, ATTERRAGGIO D'EMERGENZA a Colonia. Ultime notizie, problemi tecnici per il Konrad Adenauer: ipotesi sabotaggio.

'Grave problema' al volo : l'aereo di Angela Merkel in panne ma si esclude un cyber-attacco : I piloti sono stati costretti a usare un telefono satellitare per contattare il centro di controllo del traffico aereo e poter effettuare l'atterraggio di emergenza a Colonia. Secondo Der Spiegel, la ...

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : «Forse un cyber attacco» : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

Paura in volo per l'aereo di Angela Merkel : c'è persino l'ipotesi "sabotaggio" : l'aereo su cui viaggiava in direzione del G20 di Buenos Aires ha avuto problemi al sistema radio, si è reso necessario un...

Angela Merkel salta l’apertura del summit del G20 - “grave problema” durante il volo verso l’Argentina : La cancelliera tedesca Angela Merkel non sarà presente all’apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires: sono sorti dei problemi tecnici durante il volo verso l’Argentina, che hanno costretto l’Airbus governativo Konrad Adenauer a rientrare in Germania dopo un’ora dal decollo. Der Spiegel riporta che si è trattato di problemi gravi: l’intero sistema di comunicazione avrebbe smesso di funzionare mentre l’aereo ...