Anche quest' anno torna l' Abbonatale

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col motorino : l’abete rubato dalla Galleria Anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...

Banda Magliana - sequestrato il tesoro di Diotallevi. Anche attico sulla Fontana di Trevi : Per l'ex membro della Banda un sequestro di oltre 25 milioni tra immobili, auto, opere d'arte, società e conti bancari

Intelligenza artificiale : sfida Cina è Anche questione geopolitica : Vale a dire, che la supremazia in questo campo potrà influenzare i rapporti di forza fra le nazioni, similmente alla politica energetica o alla potenza militare " elementi naturali di qualsiasi ...

MAnchester United - Mourinho : 'Pogba un virus? Non sto a questo gioco' : Un rapporto tra alti e bassi e qualche scintilla di troppo, specialmente negli ultimi mesi. Tra José Mourinho e Paul Pogba non sempre tutto ha funzionato per il meglio, ma l'attuale allenatore del ...

Nelle città cadono tutti questi alberi Anche perché parcheggiamo male : Il maltempo che ha colpito e continuerà a colpire l’Italia in questo inverno appena cominciato ha provocato una strage abbastanza vistosa, quella degli alberi. I venti hanno toccato velocità record (con apici ad alta quota di 200 Km/h) e sono innumerevoli, da Nord a Sud, gli alberi che sia in montagna che in città, sono caduti o sono stati abbattuti, circa 14 milioni. Non è soltanto colpa di amministrazioni ...

Regione Lazio : Riapre Anche quest'anno Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino : La prenotazione è consigliata sia per le visite che per gli spettacoli. Tutto il ricavato sarò destinato ai lavori di restauro e di manutenzione del Palazzo. Palazzo Doria Pamphilj Strada ...

Il video dei progetti del nuovo Ponte Morandi : tra questi Anche quello di Calatrava : Ecco un suggestivo e realistico video rendering delle nuove ipotesi progettuali del Ponte Morandi, studiate in pochissimo tempo da alcuni studi di progettazione; tra queste anche quelle dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Le ipotesi progettuali in un video realistico ‘mozzafiato’ Si tratta di un video dal contenuto in termini di immagini davvero mozzafiato. In esso si ha la possibilità di vedere le suggestive immagini realistiche di ...

"Anche questo è femminicidio" - il flash-mob delle leghiste con il velo : Quel giorno il consiglio era riunito proprio per parlare di violenza contro le donne e allora, spiega Giorgia, 23 anni, portavoce delle ragazze, 'abbiamo deciso di sollevare la questione a mondo ...

Bonus Cultura rinnovato Anche quest’anno per i nati nel 2000 : Si torna a parlare di Bonus 18 anni, conosciuto anche come Bonus Cultura. Si tratta di un provvedimento introdotto per la prima volta nel 2016 dall’allora Governo Renzi, che offre ai ragazzi e ragazze che compiono 18 anni, un voucher del valore di €500. L’obiettivo del provvedimento era quello di mettere a disposizione dei più giovani una risorsa da investire nella Cultura, attraverso l’acquisto di libri, musica e molto ...

Fifa 19 eClub World Cup : il mondiale per club torna Anche quest’anno! : La Fifa ed EA Sports hanno appena svelato alcuni dettagli sulla Fifa eclub World CUP, il mondiale per club, altra tappa del percorso di qualificazione verso la Fifa eWorld CUP, il vero e proprio mondiale di Fifa 19. I club che sono interessati a partecipare, e che dovranno avere sotto contratto almeno un giocatore PS4 […] L'articolo Fifa 19 eclub World Cup: il mondiale per club torna anche quest’anno! proviene da I Migliori di Fifa.

Dia sequestra beni ex patron Valtur : Anche il resort di Kamarina di Ragusa : La Dia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del Direttore nazionale della Dia, nei confronti degli eredi del noto imprenditore ...