Amy Winehouse | cosa significa fotografare «un mito»

Roberta Bonanno imita Amy Winehouse e vince la prima puntata tra i campioni di Tale e Quale Show (video) : Roberta Bonanno vince Tale e Quale Show del 2 novembre, la prima puntata dedicata al torneo dei campioni in cui si sono sfidati alcuni concorrenti dell’appena conclusa edizione e altri della corsa. Sono scesi in campo, quindi: Roberta Bonanno, Antonio Mezzancella, Andrea Agresti, Vladimir Luxuria, Massimo Di Cataldo, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia, Alessia Macari e Valeria Altobelli. Roberta Bonanno ...

Amy Winehouse torna a cantare sul palco grazie alla tecnologia : A sette anni dalla scomparsa, avvenuta il 23 luglio 2011, Amy Winehouse torna in tour. Strano ma vero, e nulla di paranormale: la famiglia della musicista inglese ha semplicemente dato il via libera affinché un ologramma di Amy possa andare in tour per il mondo a partire dall'autunno 2019.Una proiezione virtuale dell'artista, infatti, si esibirà sul palco in un arrangiamento rimasterizzato dei suoi successi. Sarà presente ...

Amy Winehouse : nel 2019 ci sarà un tour con il suo ologramma : Il via libera è stato dato dalla famiglia della cantante The post Amy Winehouse: nel 2019 ci sarà un tour con il suo ologramma appeared first on News Mtv Italia.

Un nuovo tour di Amy Winehouse nel 2019 col suo ologramma : omaggio alla memoria o sfruttamento? : Nonostante ci abbia lasciati nel 2011 a soli 27 anni, ci sarà un nuovo tour di Amy Winehouse, la cui realizzazione sarà permessa dalle nuove tecnologie. I fan avranno l'opportunità di assistere alle performance di un suo ologramma, a partire dal quale sono stati ideati dei concerti che andranno a costituire un vero e proprio tour. Mitch Winehouse, il padre della cantante spesso accusato di averla sfruttata quando era in vita e di lucrare ...

Amy Winehouse - i fan protestano : 'Smettetela di lucrare sulla sua morte' : ... intanto, Eagle Rock spedirà nei negozi un documentario su "Back to black" , l'album che tra il 2006 e il 2007 portò Amy Winehouse in cima alle classifiche di tutto il mondo e che le fece vincere la ...

Amy Winehouse rivivrà in concerto grazie ad un ologramma. Tanta tecnologia e molta emozione : Amy Winehouse tornerà sul palco il prossimo anno per deliziare il pubblico con successi come “Rehab” e “Valerie”. Qualcosa non vi torna perché l’artista è morta nel 2011? Infatti, quello che verrà portato in tour è uno spettacolo virtuale, possibile grazie agli ologrammi. Si tratta di una tecnica di produzione che è stata ripetutamente affinata nel corso degli anni e che permette di vedere persone che si muovono e ...