Ambiente | Cop24 | “L’aria della Polonia è la più inquinata della Ue”

Clima - COP24 in Polonia : per LegAmbiente “cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa” : “In Polonia si gioca molto del futuro dell’Accordo di Parigi. Per il successo di questa conferenza sul Clima sara’ cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa, tradurre in azione l’accordo del 2015 e prevedere impegni di riduzione delle emissioni sempre piu’ ambiziosi“: lo auspica Legambiente, alla vigilia dell’avvio a della COP24, la Conferenza sul Clima. “In Polonia non e’ ammesso ...