Amazon | robot buca un repellente per orsi nel deposito | 24 dipendenti in ospedale

Amazon cerca esperti per rivoluzionare le nostre case con i robot domestici : Cosa mai potrebbe fare un robot per la casa per migliorarci la vita? Amazon, a quanto pare, vorrebbe che nuove idee e progetti venissero fuori da esperti in ingegneria meccanica e robotica che il colosso delle vendite online starebbe per ingaggiare. È in corso infatti la ricerca di personale specializzato. Amazon ha da tempo concentrato l’attenzione sul futuro della domotica e sullo sviluppo dell'”Internet degli oggetti”. Non ...