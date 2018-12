Allarme ‘sleep texting’ | inviamo messaggi durante il sonno e non lo ricordiamo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Sono sempre di più gli adolescenti e gli studenti universitari che si connettono con gli amici tramite smartphone o tablet nel cuore della notte, ma secondo una recente ricerca statunitense il fenomeno sarebbe preoccupante perché queste comunicazioni avvengono ancheile spesso chi ha inviato ilo non ricorda di averlo fatto. Aumentano dunque, tra i cosiddetti Millenials, le vittime inconsapevoli dello ‘sleep texting’, ovvero l’invio dimentre si sta per prendereo si è ancora addormentati. Le comunicazioni inviate ai propri contatti sono spesso prive di senso e dunque, più che pericolose, sono spesso imbarazzanti. A porre l’attenzione sul problema è stata una ricerca condotta su 372 ragazzi dalla Villanova University, pubblicata sulla rivista Journal of American College Health. “La maggior parte non aveva memoria del ...