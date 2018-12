Alla Scala è il giorno della prima di Attila | tra applausi e proteste

Milano - Prima Alla Scala con «Attila» : lunghi applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Midterm - #MeToo - gilet gialli Alla Scala? Attila ci parla dell'oggi? Per Chailly e Livermore sì. Ma Crivelli "non se n'è accorto" : Può un'opera lirica risvegliare gli animi e farci fare un tuffo nella memoria per riacquistare la nostra identità? A quanto pare sì, se si tratta di "Attila"di Giuseppe Verdi, il compositore che nelle sue opere, grandi o minori come questa, fece sempre una radiografia dettagliata e cinica della società del suo tempo, divenendo un critico terribile capace di mostrarne con una frase e più note i vizi e le poche ...

Prima della Scala - scontri fuori dAlla sede della cena di gala. FOTO : Prima della Scala, scontri fuori dalla sede della cena di gala. FOTO Poche decine di militanti dei centri sociali hanno manifestato contro il governo, accendendo un fumogeno e lanciando vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa. Alcuni hanno indossato pettorine gialle come i gilet gialli ...

Milano - Prima Alla Scala con «Attila» : sei minuti di applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - i centri sociali Alla prima della Scala. Lanci di vernice e ortaggi : “Gilet gialli? Guardiamo con ammirazione” : Alcune decine di militanti del centro sociale Il Cantiere hanno Lanciato vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa disposti davanti al palazzo che ospita la Società del Giardino in via San Paolo a Milano, dove è prevista la cena di gala dopo la prima del Teatro alla Scala. I contestatori hanno acceso un fumogeno, esposto uno striscione (contro Salvini, Macron, Trump e Bolsonaro) e urlato slogan contro esponenti del ...

