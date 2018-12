Air Italy | inaugurato il Milano-Delhi

In rete la Summer 2019 di Air Italy sul corto e medio raggio : Air Italy ha aperto alle vendite la rete di collegamenti di corto e medio raggio programmati per la prossima stagione primavera-estate 2019 . La compagnia aumenta i collegamenti diretti tra l'Italia e ...

Sciopero aerei 16/12 - dalle 11 alle 15 : disagi per i passeggeri di Air Italy e Vueling : Il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede una giornata di Sciopero aerei per dicembre 2018. I disagi maggiori saranno avvertiti dai passeggeri delle compagnie aeree Air Italy e Vueling. In totale, nel corso del corrente mese sono previste quattro proteste nel settore aereo. La particolarità è che si concentreranno in un'unica giornata, quella del 16 dicembre. Oltre al personale di Air Italy e Vueling ...