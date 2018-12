: Aggressioni acido, le pene definitive - TelevideoRai101 : Aggressioni acido, le pene definitive - repubblica : Milano, aggressioni con acido: condanne definitive (con lieve sconto) per Levato, Boettcher e Magnani [news aggiorn… - fpincio : Milano, aggressioni con acido: 'Sconto di pena per Levato e Boettcher' -

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva, con un lieve ribasso delle, Martina Levato, Alexander Boettcher e Andrea Magnani per lecon l'del 2014 a Milano Accolta la richiesta del procuratore generale di escludere l'associazione per delinquere. Di conseguenze lesono state ridotte rispettivamente a 19 anni e sei mesi per la donna (20 anni in appello), 21 anni per Boettcher (23 in secondo grado) e 8 anni, 9 mesi e 10 giorni per Magnani (invece di 9 anni e 4 mesi).(Di sabato 8 dicembre 2018)