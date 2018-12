Aggressione in metro Roma | post giornalista torna ' privato'

'Sono fascista' : Aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...